Çocuklara merhamet aşılayan hikaye
Merhamet, insanlarda bulunması gereken en önemli duygulardandır. Bir kişiye, yoldan geçen kediye, kaldırım kenarlarındaki çiçeklere merhamet göstermek, Allah katında oldukça kıymetlidir. Çocukluktan itibaren edinilmesi gereken bu ulvi duyguyu, gelecek nesillere aktarmak ve aşılamak gerekir.
"L Çizen Adam"ın hikayesi, tam da böyle bir örnektir.
Giriş Tarihi: 29.12.2022
12:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
13:49
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Merhamet, birine karşı duyulan üzüntü ve acıma hissidir. Bu insana karşı olabileceği gibi hayvan, bitki gibi diğer canlılara karşı da olmalıdır.
◻ Merhamet duygusununun bireye, çocukluktan itibaren öğretilmesi gerekir. Bunun için kullanılacak en iyi yollardan biri hikaye anlatmaktır. Sizler için çocuklarınıza okuyabileceğiniz,
Abdullah Harmancı'nın "L Çizen Adam" hikayesini seçtik.
Türk öyküsünün mihenk taşları
"L ÇİZEN ADAM" HİKAYESİ
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"Adam, dünyadayken çirkin işlerle uğraşmıştı. İnsanların yolunu kesmiş, binaların kapılarını anahtarsız açmıştı. Geceleri ışıkları yanmayan binalara girip çıkmıştı. Kendini suçlu, kirli hissediyordu.
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Öbür dünyaya gittiğinde görevli melek eline beyaz bir kağıt parçası tutuşturdu. Adam kağıtta yazılanları okuyunca şapkasını havaya fırlattı, çığlık attı. Elleri üzerinde tepetaklak yürüdü. Üstelik dünyadayken okuma yazma bilmezdi. Nasıl olup da bu kağıt parçasını okuyabilmişti? Beyaz kağıtta ışıklı kelimeler parlıyordu.
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Görevli meleğin kanatlarına tutundu ve ağlamaya başladı.
"Olamaz! Olamaz! Bana bu palmiye ağacının gölgesini vermiş olamazsınız. Neden ama? Ben dünyadayken kötüydüm, öfkeliydim, düşüncesizdim, hırslıydım, biriktirirdim, yarışırdım, seyrederdim. Bana bu palmiye ağacının gölgesini vermiş olamazsınız."
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Görevli melek adamın elinden kağıt parçasını alıp inceledi "Siz bir keresinde bir gece yolda yürürken "L" çizmişsiniz" dedi. Der demez, oradan uzaklaştı. Adam, palmiye ağacının gölgesinde otururken meleğin ne demek istediğini anlamaya çalışıyordu. Düşündü, düşündü, düşündü. Dünyadayken pek yapmadığı bir şeydi bu. Sonunda gözlerinin içinde bir ışıltı belirdi. Hatırlıyordu.
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Bir gece vakti evine gidiyordu. Başı dönüyordu, sinirleri çok bozuktu, karnı da açtı. Karanlık sokağın ortasında el kadar minik bir kedi yavrusu yerde bulduğu bir peynir parçasını kemiriyordu. Çok zayıftı. Kendisini fark etmemişti bile. O zaman adam, parmak uçlarına basarak sokağın karşısına geçmiş ve karşı kaldırımda yürümeye devam etmişti. Kaldırıma kadar yürüdü.
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Minicik kedi yavrusunun hizasına geldiğinde bile hayvancağız açlıktan onu fark edememişti. Sessiz adımlarla oradan uzaklaşmış, sokağın sonuna gelene kadar nefesini tutmuştu. Sonunda dönüp bakmış, kediciğin yerdeki peynir parçasını hala kemirdiğini görüp sevinmişti.
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Adam, palmiye ağacının altında gölgeleniyordu şimdi. Ağacın dalları arasında kucağına ansızın bir şey düşüverdi. Acaba neydi?"
OKUYUCUYU DÜŞÜNDÜREN HİKAYE
◻ Soru işareti ile biten hikaye, okuyucusunu merakta bırakarak
cevabı kendisinin bulmasını sağlar. Birçok kişi bu sorunun cevabını "kedi" diye düşünebilir.
◻ Cevap kedi midir bilinmez ama muhtemelen
kucağına düşen, dünyadaki kurtuluşuna sebep olan şeydir.
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Vav TV'de yayınlanan İki Mısra Arası programında konuşan öykücü ve yazar Abdullah Harmancı hikayeyle ilgili şunları söyledi:
"Metinde cevap yok ama dünyada kurtuluşuna sebep olan şey, kediye yaptığı iyilik. Hayvanlar insanları, insanlar hayvanları kurtarıyor aslında. Birçok çocuk öyküsünde anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama "L Çizen Adam" aslında dini alanı çocuk edebiyatına taşımaya çalışıyor. Bu çok yapıldı. Yani hadisler, ayetler, Kur'an kıssaları, meleklerin bizimle olan inandığımız tabii göremediğimiz alanı, gaybi alanı "L Çizen Adam"da anlatmaya çalıştım".
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