Çocuklara merhamet aşılayan hikaye

◻ Merhamet, birine karşı duyulan üzüntü ve acıma hissidir. Bu insana karşı olabileceği gibi hayvan, bitki gibi diğer canlılara karşı da olmalıdır.

◻ Merhamet duygusununun bireye, çocukluktan itibaren öğretilmesi gerekir. Bunun için kullanılacak en iyi yollardan biri hikaye anlatmaktır. Sizler için çocuklarınıza okuyabileceğiniz, Abdullah Harmancı'nın "L Çizen Adam" hikayesini seçtik.

Türk öyküsünün mihenk taşları