10 soruda çocuk edebiyatının usta kalemi Kemalettin Tuğcu

📌Bedensel engelinin sorumlusu olarak babasını gördüğü için hayatı boyunca babasıyla ilişkisi iyi olmadı.

📌Bebekken Kemalettin Tuğcu'yu iyileştirmeye çalışan çıkrıkçı tedavi için geldiği evde aileye sargıları kesinlikle çıkarmaması hususunda tembihte bulundu. Ancak oğlunun ağlamalarına dayanamayan Galip baba, birkaç kez bu sargıları çıkardı. Bu sebeple de Tuğcu'da fizksel engel kalıcı hale geldi. Yazarın yeğeni Nemika Tuğcu bu olayı şu şekilde anlatır:

"İşte babamın acıma duygusu yüzünden ben sakat kaldım ve ömrüm boyunca sakatlığın bütün ıstırabını çektim. Bu sakatlık yüzünden gençlik hayatımı yaşayamadım ve okula da gidemedim. Çünkü her iki ayağımda yaralar açılır, aylarca yürüyemezdim, ancak evin içinde dizlerimin üzerinde dolaşabiliyordum. Artık, babam merhametten mi, yoksa benim ağlamama sinirlendiği için mi bilmem, sargılarımı açmış. Ben o yüzden sakat kaldım"

"Meslek, bilgi ve silaha benzer. Gerektiği zaman kullanılır."