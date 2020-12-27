10 soruda çocuk edebiyatının usta kalemi Kemalettin Tuğcu
Pek çok kuşağa okuma alışkanlığı kazandıran, Türkiye'nin en çok okunan ve tartışılan yazarları arasına giren Kemalettin Tuğcu, çocuk edebiyatının en önemli simalarından biriydi. Yaşamına sığdırdığı 300'ün üzerinde eseriyle en üretken yazarlar arasındaki yerini aldı. Peki, Kemalettin Tuğcu neden okula gidemedi, babasına karşı hissettiği büyük kırgınlık neydi? Yazar, çocuk edebiyatı çerçevesinden bakıldığında hangi noktalarda eleştirilere tabi tutuldu? Doğum yıl dönümü anısına Kemalettin Tuğcu'nun yaşamına ve edebi kişiliğine dair 10 soru ve cevabı derledik…
Giriş Tarihi: 27.12.2020
10:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
10:28
KEMALETTİN TUĞCU NEREDE VE NE ZAMAN DOĞDU?
📌Çengelköy'de 1902'de dünyaya gelen Kemalettin Tuğcu'nun babası Ali Galip Bey, Çanakkale ve Sarıkamış savaşlarında yaralanmış bir binbaşı, annesi de iyi keman çalan bir ev hanımıydı.
📌Kemalettin Tuğcu'nun aile kökleri Safranbolu'ya kadar uzanıyordu. Dedesinin dedesi olan Mustafa; II. Mahmut'un son yıllarında Safranbolu'da Yeniçeri Ağası olarak görev yapan bir isimdi. Kemalettin Tuğcu'nun hayatında dedesi Faik Bey'in de ayrı bir yeri vardır.
"Zaman geçti, yaşlandım. Anladım ki üzüntü ile güceniklik çok boş. İnsanlar ölüp giderler. Toprak sakat, sağlam, Arap, beyaz diye bir ayrım yapmaz. Hepsini yok eder. Geride kalan insanların anıları ve izleridir."
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ÜNLÜ EDEBİYATÇI NEDEN OKULA GİDEMEDİ?
📌Tuğcu, doğuştan gelen ayaklarındaki engel sebebiyle okula gidemedi.
📌Yazar, okula gidemeyip 26 yaşına kadar toplumdan uzakta yaşasa da hiçbir öğretmenden ders almadan kendi kendisini yetiştirdi ve Fransızca öğrendi.
📌Babası kendisinden 16 ay büyük olan ağabeyi Nurettin'e ders verirken Kemalettin de okuma yazmayı öğrendi.
"Çekinme, ağla. Buradaki ince duyguyu herkes anlamaz. İnsanın ağzından çıkan her sözün büyük bir değeri vardır."
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BABASINA KARŞI HİSSETTİĞİ BÜYÜK KIRGINLIK NEYDİ?
📌Bedensel engelinin sorumlusu olarak babasını gördüğü için hayatı boyunca babasıyla ilişkisi iyi olmadı.
📌Bebekken Kemalettin Tuğcu'yu iyileştirmeye çalışan çıkrıkçı tedavi için geldiği evde aileye sargıları kesinlikle çıkarmaması hususunda tembihte bulundu. Ancak oğlunun ağlamalarına dayanamayan Galip baba, birkaç kez bu sargıları çıkardı. Bu sebeple de Tuğcu'da fizksel engel kalıcı hale geldi. Yazarın yeğeni Nemika Tuğcu bu olayı şu şekilde anlatır:
"İşte babamın acıma duygusu yüzünden ben sakat kaldım ve ömrüm boyunca sakatlığın bütün ıstırabını çektim. Bu sakatlık yüzünden gençlik hayatımı yaşayamadım ve okula da gidemedim. Çünkü her iki ayağımda yaralar açılır, aylarca yürüyemezdim, ancak evin içinde dizlerimin üzerinde dolaşabiliyordum. Artık, babam merhametten mi, yoksa benim ağlamama sinirlendiği için mi bilmem, sargılarımı açmış. Ben o yüzden sakat kaldım"
"Meslek, bilgi ve silaha benzer. Gerektiği zaman kullanılır."
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EDEBİYATA OLAN İLGİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?
📌Toplumdan uzak bir hayat yaşayan Tuğcu'nun edebiyata adım atması çok erken denilebilecek bir yaşta gerçekleşti. Tuğcu, 13 yaşlarında şiir ve öykü yazmaya başladı.
📌Tuğcu bu durumu "13 yaşımdan beri yalnız yazı yazdım. Beni bu yazılar avuttu, yazdıklarımla yaşadım." cümleleriyle ifade etti.
📌Romanını on üç yaşında iken yazan Tuğcu'nun bu eserinin basılmadan kaybolduğu bilinmektedir.
📌Tuğcu, 1932 yılında Tahsin Demiray'ın daha sonra Türkiye Yayınevi adını alacak matbaasında çalışmaya başladı. İki yıl sonra idarecilik görevini üstlendi ve Tahsin Demiray'la Yavrutürk mecmuasını çıkarmaya başladı. Burada Mehmet Yaman ve Feriha Demiray gibi müstear isimler kullandı.
"Düşünmekle insan hiçbir müşkülünü halledemez. İnsan biraz oluruna bırakmalı."
HANGİ ESERİYLE EDEBİYAT DÜNYASINDA SES GETİRDİ?
📌İstanbul'da 1936'dan sonra çıkan çocuk dergilerinin çoğunda şiir ve hikaye yazan Tuğcu "Ateş", "Yıldız", "Muallimler Birliği", "Çocuk Haftası", "Binbir Roman", "Ceylan" ve "Gelincik" gibi dergilerde çalıştı. Eserlerinden bazıları bu dergilerde tefrika hâlinde yayımlandı.
📌1937 yılından sonra yavaş yavaş edebiyat dünyasında yer edinmeye başlayan yazar, ilk kitaplarından olan
adlı eseri ile büyük ses getirdi. Kocanızı Nasıl Muhafaza Edersiniz?
"İnsanları ihtiyaçlar birbirlerine bağlar. Arkadaşlık, yardımlaşma, bilgilerden faydalanma gibi. Bütün bunlar ortadan kalkınca arkadaşlık da sona erer."
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