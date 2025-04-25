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Cengiz Aytmatov'dan bozkırın ulu romanı: Toprak Ana

Yayınlanma Tarihi: 25.04.2025 09:07

Cengiz Aytmatov, Türkistan'ın kısılmaz sesi, bozkırın bilge kalemi. Kırgız Türklerinden olan Aytmatov aynı zamanda bir gazeteci, bir çevirmen, ve bir diplomat ve siyasetçidir. O, kaleme aldığı eserlerle çok geniş yankılar uyandırmıştır. Türk dünyasının gür sesi Aytmatov'un bozkırın ulu romanı "Toprak Ana" adlı eseridir. İşte, bozkırın bilge kaleminin bu kitabından sizler için akıllara kazınan cümlelerini bir araya getirdik.

1/20

🔸

Sen kadınsın. Sen her şeyin üstündesin, daha bilgesin.

CENGİZ AYTMATOV

Cengiz Aytmatov'un Cemile eserinden unutulmaz cümleler

2/20

🔸

Gerçek mutluluk, yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır.

CENGİZ AYTMATOV

3/20

🔸

Zaman akıp gidiyor ve hiçbir saat bir öncekine benzemiyor...

CENGİZ AYTMATOV

4/20

🔸

Okumayı çok sever, her zaman kitaplara dalıp giderdi.

CENGİZ AYTMATOV

5/20

🔸

İyilik, yola düşen, yoldan toplanan bir şey değildir. Tesadüfen ele geçen bir şey değildir. İnsan iyiliği ancak başka bir insandan öğrenir.

CENGİZ AYTMATOV

Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov'un unutulmaz sözleri

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