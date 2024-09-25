Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri

Vatan topraklarımızda birbirinden kıymetli ozanlar yetişmiş. Hem yaşadıkları yıllarda hem vefatlarından sonra insanlara sesleriyle deva, karakterleriyle de örnek olmuşlardır. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Neşet Ertaş ise bestelediği, yazdığı ve seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bozkırın efsanesi. TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülmüştür. Namıyla garip, hâliyle arif, diliyle ozan Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yıl dönümünde, unutulmaz türkülerini sizler için bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 25.09.2024
11:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
11:34