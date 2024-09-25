Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri

🔺 Toplumun her kesiminden insanın onun türküsülerinden kendisine bir pay çıkarması Ertaş'ın saz kadar büyük de bir gönül ehli olduğunu da kanıtlar.

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Şu garip halimden bilen işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Neşet Ertaş