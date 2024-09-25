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Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın unutulmaz türküleri

Vatan topraklarımızda birbirinden kıymetli ozanlar yetişmiş. Hem yaşadıkları yıllarda hem vefatlarından sonra insanlara sesleriyle deva, karakterleriyle de örnek olmuşlardır. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Neşet Ertaş ise bestelediği, yazdığı ve seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bozkırın efsanesi. TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık görülmüştür. Namıyla garip, hâliyle arif, diliyle ozan Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yıl dönümünde, unutulmaz türkülerini sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 25.09.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:34
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NEŞET ERTAŞ - CEM
NEŞET ERTAŞ - CEM

🔺 Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2012 senesinde, 74 yaşında vefat eden sanatçı yaşayan müziğimizin efsanesi olmuştur.

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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca

Eğlen Şanova'da kal Acem kızı

Uğrun uğrun kaş altından bakarken

Can telef ediyor, gül Acem kızı

Neşet Ertaş

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NEŞET ERTAŞ - GÖNÜL DAĞI
NEŞET ERTAŞ - GÖNÜL DAĞI

🔺 Ertaş, Anadolu'nun bin yıllık kültür ocağında yetişen son büyük sanatkarlarımızdan biridir. Kaleme aldığı ve bestelediği eserler ile milletimizin duygularına adeta tercüman olmuştur.

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Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

Akar can özümde sel gizli gizli

Bir tenhada can cananı bulunca

Sinemi yaralar

Neşet Ertaş

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NEŞET ERTAŞ - ZAHİDEM
NEŞET ERTAŞ - ZAHİDEM

🔺 Karakterinin yanı sıra unutulmaz bir sanatkar olması ile de öne çıkan Ertaş, büyük bir saz çalma yeteneği sahiptir.

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Zahide'm kurbanım oy n'olacak halım

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahide'm bu hafta oluyor gelin

Zahide'm bu hafta oluyor gelin

Neşet Ertaş

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NEŞET ERTAŞ - NEREDESİN SEN
NEŞET ERTAŞ - NEREDESİN SEN

🔺 Toplumun her kesiminden insanın onun türküsülerinden kendisine bir pay çıkarması Ertaş'ın saz kadar büyük de bir gönül ehli olduğunu da kanıtlar.

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Şu garip halimden bilen işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? neredesin sen?

Neşet Ertaş

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NEŞET ERTAŞ - MÜHÜR GÖZLÜM
NEŞET ERTAŞ - MÜHÜR GÖZLÜM

🔺 O, aynı zaman birbirinden kıymetli besteleriyle tanınır. Sanatçının beş yüze yakın türkünün hem bestesini yapmış hem de güftesini kaleme almıştır.

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Mühür gözlüm seni elden

Sakınırım kıskanırım

Uçan kuştan esen yelden (Yağan kardan esen yelden)

Sakınırım kıskanırım (Sakınırım kıskanırım)

Neşet Ertaş

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