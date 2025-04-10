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Bozkırın Bilge kalemi Cengiz Aytmatov'dan Kassandra Damgası

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:15

Manas Destanı dediğimizde akıllara tek bir yer gelir, Türksitan'ın gözbebeği Kırgızistan. Kırgızistan birbirinden kıymetli sanatçıların yuvasıdır kabul edilir. Bunlardan biri şüphesiz Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov. O, kalemini Türklerin yaşadıklarını dünyaya duyurmak için bir araç olarak görmüş ve amacı daima Türk dünyasını tanıtmak olmuştur. Zaman zaman eserlerinde farklı konular da işleyen yazar "Kassandra Damgası"nda Rus bir bilim insanının yörüngedeki uzay istasyonunda yaptığı keşfi anlatmakta. İşte, Aytmatov'un kitabından sizler için alıntıları bir araya getirdik.

1/20

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Kendi kendine düşüncelere dalmak ne kadar da çekiciydi...

CENGİZ AYTMATOV

Cengiz Aytmatov'un Cemile eserinden unutulmaz cümleler

2/20

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Aslında hepimiz mahkûmuz, suçlu değiliz ama konu kendimize gelince kör olmaya mahkûmuz.

CENGİZ AYTMATOV

3/20

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İnsanın kendi kendisiyle baş başa kalması ne kadar da hoştur.

CENGİZ AYTMATOV

4/20

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Nesilden nesile, insan felaketlerinin ölçüleri hep büyüyor ve hepimiz buna katkıda bulunuyoruz.

CENGİZ AYTMATOV

5/20

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Esas sen susuyorsun diye hiç bir şey değişmeyecek!

CENGİZ AYTMATOV

Bozkırın bilge kalemi Cengiz Aytmatov'un unutulmaz sözleri

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