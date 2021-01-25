Bir varmış bir yokmuş: Sabahattin Ali’den modern dünya masalları

📌Edebiyatçıların gelenekten yararlanmaları çoğunlukla kendi dünya görüşlerine paralel olarak gerçekleşir. Modern edebiyatta da klasik ve halk edebiyatının motiflerine sıklıkla rastlanır. Edebiyatta geleneğin belli yönlerinden yararlanan yazarlardan biri de Sabahattin Ali'dir.

📌Birçok edebiyatçı gibi sanat hayatının ilk yıllarında divan edebiyatı türleriyle hemhal olan Sabahattin Ali, "Terkib-i Bend Risalesi" , "Mesnevi", "Gazel Naziresi" başlıklı şiirleri yazmıştır. Fakat toplumcu gerçekçi bir çizgide olan yazarın bu sevdası fazla uzun soluklu olmamış, hayal unsurlarıyla örülü ve halktan kopukluğuyla tanınan klasik edebiyata karşı kapılarını kapatmıştır.

GAZEL NAZİRESİ

"Karın doyurmak için ihtikâre dek gideriz

Bugün bir ekmek için terk-i yâre dek gideriz

İnad edip bu sefâlet devâm ederse yine

Gıdâsı bol bulunan bir diyâre dek gideriz

Bu hâl-i cû' kuruttu sirişk-i çeşmimizi

Bükâyı terkederek âh u zâre dek gideriz

Bakın ki fakrile düştük bu hal-i küfre fakat

Derûn-ı duzeh-i âteş-nisâre dek gideriz

Pelâspare-i süflî bedûş nâle begam

Gıdâ gıdâ diye ka'r-ı mezâre dek gideriz"