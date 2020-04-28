Behçet Necatigil'in en sevilen 10 şiiri

…

Çok sıcak da bunalmışsak dört duvar çölünde

Uzun içli çıngırakları bekleriz.

Sanki neden bu yol önceden görmedik;

İşte gitti kervanlar hem de yakınımızdan

Ama şimdi akşamı çabucak buluyoruz,

-Sanki neden bu yolu önceden görmedik-

Bir yokuşta aşağı hemen iniveriyoruz:

Artık önümüz deniz, engin mavi serinlik