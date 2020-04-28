Behçet Necatigil'in en sevilen 10 şiiri
Edebiyatımızın ev şairi olarak anılan Behçet Necatigil, kalemiyle sürekli yeniyi arayan edebiyatımızın önde gelen şairlerinden biriydi. Sıradan insanın gündelik hayatını, yeni bir biçemle anlatan şairin yaşamında, her şeyden önce şiir geliyordu. İnsanların korkularını, umutlarını, sevinç ve gözyaşlarını kendine has bir dille kurgulayan Behçet Necatigil, onların hallerini evlerde ve evrendeki konumuna göre anlatırdı. İnsanları evin parçası olan "odalarda" ve evrenin parçası olarak gördüğü "şehirlerde" hayal ederdi. Sizler için, Behçet Necatigil'in en sevilen 10 şiirini derledik.
Giriş Tarihi: 28.04.2020
02:49
Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
09:36
Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telâşlarda bu kadar çabuk Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı, Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz Yahut vakit olmadı
Edebiyatımızda en az bir kez okunması gereken şiirler
Sağ çıkıp günlük savaştan
Evin yolunu tutmuşum Yemek yedik, çocuklarım uyudu İniyor üstüme yavaştan Allah'ın bembeyaz bulutu Kederlerimi unutmuşum.
Hayatta olduğuma
Seviniyorum şimdi Kavuştum çoluk çocuğuma Koltuğuma uzandım, rahatım Kahvem içime sindi Başladı gecelik saltanatım.
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…
Odalara kapanıp oturdunuz
İçinize evin serin sessizliği doldu. Koruyucu duvarlara borçlusunuz Çevrenizde dalgalanan dostluğu.
Bir sokağa çıkmayın, bozulur bunca büyü,
Yavan yavan ev size. Hayatınız kuytu ve küflü. Sokaklarsa aydınlık, taze. Ayartıcı caddelerin eseri. Zalim gelişleriniz. Evde size uzanacak elleri İtmek istersiniz.
Haince sokaktan dönüşünüz.
Sisli, karda. Çünkü başka yaşayışlar gördünüz Dışarda.
Sokağa çıkarken dikkat, Sokaklarda esen rüzgâr çünkü. Rüzgârlarla eve dönmek saçma, Ev dar çünkü.
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Çok sıcak da bunalmışsak dört duvar çölünde
Uzun içli çıngırakları bekleriz. Sanki neden bu yol önceden görmedik; İşte gitti kervanlar hem de yakınımızdan
Ama şimdi akşamı çabucak buluyoruz,
-Sanki neden bu yolu önceden görmedik- Bir yokuşta aşağı hemen iniveriyoruz: Artık önümüz deniz, engin mavi serinlik
…
Evlerde saadetler sabunlar gibi köpürdü:
Dışardan geldi bir tane, nar gibi, Arttı, eksilmedi. Evleri felaketler taunlar gibi süpürdü: Kaderden eski fırtınalar gibi, Ardı kesilmedi.
Evlerin çoğunda dirlik düzen
Kalan bir hatıra oldu geçmişte. Gönül almak, hatır saymak arama. Evlatlar aileye asi işte, Bir çığ ki kopmuş gider, üzüntüden Evlerde nice nice cinayetler işlendi, Ruhu bile duymadı insanların. Dört duvar arasında aile sırları, Bunca çocuk, bunca erkek, bunca kadın Gözyaşlarıyla beslendi.
Küçükler, büyük adam yerine evlerin kiminde:
Çocukları işe koştu kalabalık aileler. Okul çağlarının kadersiz yavruları Ufacık avuçlardan akşamları akan ter, Tuz yerine geçti evlerin yemeğinde.
….