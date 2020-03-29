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Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk kitabından alıntı ve sözler

İskender Pala'nın "divan edebiyatını sevdiren yazar" olarak anıldığını biliyor muydunuz? Yazdığı eserlerle okurlarını divan edebiyatının kendine has bahçesinde gezintiye çıkaran Pala, bu sayfalarda geçmiş zamanların neşeleri ve sevinçlerini, hüzünlerini ve acılarını hissettiriyor. Bu eserlerinden biri de Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk... Daha romana giriş yaparken yazar, okuyuculara şöyle seslenir: "Bize kalırsa aşkı tanımayan bir okuyucu bu kitabı hiç okumamalıdır. Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır. Eğer aşkı öğrenmek istersen önce elemi yaşamalısın. Fuzuli'nin aşk kitabını incelersen eğer, onun yolunu yordamını da keşfedebilirsin!" Sizler için Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk kitabından alıntı ve sözleri derledik.

Giriş Tarihi: 29.03.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:41
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Aşk, elbette gizli gerek. Yoksa sürekli olmazdı. Allah'ın kendini gizlemesi ki kulunda sürekli bir arayış uyandırır.

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Ben bunca zamandır Leylâ'mı arayıp dururken acaba hep Mevla'yı mı aramaktaydım?

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İnsanlar birbirine âşık gibi davranmaktan aşkın ne olduğunu ve aşkın felsefesini anlamaya fırsat bulamıyorlar.

📕 Türk edebiyatından en iyi 40 alıntı

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...Ve ben bütün gece boyunca duyduklarımdan bazılarını zihnimde nakşetmek için hatırlamaya çalıştımsa da zirvelerde pek az şeyin hatırlanabildiğini anladım.

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Tıpkı insanlar veya hayvanlar gibi bitkiler de, cansız varlıklar da birer hayat sürüyor, yerküre topyekun nefes alıyor, yaşıyor ve yaşatıyordu.

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