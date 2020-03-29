Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk kitabından alıntı ve sözler

İskender Pala'nın "divan edebiyatını sevdiren yazar" olarak anıldığını biliyor muydunuz? Yazdığı eserlerle okurlarını divan edebiyatının kendine has bahçesinde gezintiye çıkaran Pala, bu sayfalarda geçmiş zamanların neşeleri ve sevinçlerini, hüzünlerini ve acılarını hissettiriyor. Bu eserlerinden biri de Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk... Daha romana giriş yaparken yazar, okuyuculara şöyle seslenir: "Bize kalırsa aşkı tanımayan bir okuyucu bu kitabı hiç okumamalıdır. Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır. Eğer aşkı öğrenmek istersen önce elemi yaşamalısın. Fuzuli'nin aşk kitabını incelersen eğer, onun yolunu yordamını da keşfedebilirsin!" Sizler için Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk kitabından alıntı ve sözleri derledik.