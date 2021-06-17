Anadolu'nun manevi mimarı Hacı Bektaş Veli'nin şiirleri
Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, evrensel boyuttaki düşünce ve öğretileriyle, asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik ve barışın simgesi oldu. 13. yüzyıla damgasını vuran Hacı Bektaş Veli, ortaya koyduğu fikirlerle Anadolu'da birlik ve beraberliği sağladı. Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750.yılı olan 2021 yılı, UNESCO tarafından "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan edildi. Gelin, Hacı Bektaş Veli'nın hayatına, Selçuklu ve Osmanlı döneminde üstlendiği rollerle birlikte şiirlerine yakından bakalım...
Giriş Tarihi: 17.06.2021
15:46
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
16:49
🔶13. yüzyıla damgasını vuran, düşünce dünyası ve inanç önderliği bakımından örnek teşkil eden Hacı Bektaş Veli,
saygıyla anılıp, kendinden sonraki nesillere de ışık saçtı. Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada
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evliya, ölümünden sonra Hacı Bektâş-ı Velî diye şöhret buldu. Asıl adı Bektaş olan
🔶Anadolu evliyalarından Hacı Bektaş Veli'nin doğumu ve ölümü kesin olarak bilinmemekle birlikte
olarak geçmekte. doğumu 1209, ölümü ise 1271
Selçuklu döneminde yetişen alimler
🔶Hacı Bektaş Veli hakkında,
nedeniyle objektif yargılarda bulunulamıyor. Bu sebeple çoğunlukla tarihi menkıbevi bir kimliğe sahiptir. kaynakların yetersizliği
🔶Hacı Bektaş Veli hakkında yaşadığı dönemden hiçbir yazılı kaynak ve belge günümüze intikal etmedi. Kendi zamanından çok sonra yazılan ikincil kaynaklardan hayatını incelemek mümkün. Bu kaynakların en eskisi, XIV. yüzyılın ünlü sûfîlerinden
adlı menkıbevî aile tarihidir. Eserinde Hacı Bektaş Veli'den kısaca bahsetmesine rağmen önemli ipuçları verir. Âşık Paşa'nın oğlu Elvan Çelebi'nin Menâkıbü'l-kudsiyye
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Babaî isyanının lideri Baba İlyâsın torunlarından, sûfî şair. Elvan Çelebi:
🔎 Osmanlı tarih yazarı. Aşık Paşa:
ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ VE OSMANLI'NIN KURULUŞUNDA BÜYÜK ETKİLERİ OLDU
🔶Hacı Bektaş Veli,
kültür ocağında eğitim alarak, çok sayıda bilim adamının yer aldığı Horasan'da yetişti. Engin bilgi birikimi ve geniş dünya görüşüne sahip olan Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelişi Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi'nin yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devreye rastladı. , Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu,
🔶Hacı Bektaş Veli,
kurarak ortaya koyduğu düşünce, fikir ve kamil akıl ile Anadolu'da birlik ve beraberliği sağladı. bilim ve öğretim merkezi
🔶İnsanlara tasavvufun inceliklerini anlatan Hacı Bektaş Veli, bilgi ve erdem kandilini yaktığı Anadolu'da,
hakikate kavuşmanın yollarını yetiştirdiği talebelerine öğretti. Hakk'a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek
🔶Hacı Bektaş Veli'nin
büyük etkileri oldu. Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde
🔶Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa davet eden mesajları,
önemli katkılar sağladı. Anadolu'da milli birliğin ve aidiyetin oluşmasına ve sürdürülmesine
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sözleriyle bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırdı. "Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et", "Eline, beline, diline sahip ol"
Anadolu'yu İslam yurdu yapan 7 beylik
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN OSMANLI’DAKİ ÖNEMİ
🔶Hacı Bektaş Veli'nin gerek tarihi gerek menkıbevi hayatına bakıldığında mensubu olduğu
tarikatının kendisini bir kült haline getirdiğini gözlemleyebiliriz. Haydari
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Haydarî tarikatı dervişleri arasında ortaya çıkıp gelişerek yayılan Hacı Bektaş Veli profili, Osmanlı'yı da büyük oranda etkiledi. Sulucakarahöyük'teki dergâhın etkisiyle
🔶Osmanlı sultanları Hacı Bektaş Veli'yi
Padişahlar, Yeniçeri Ocağı'nı kurarken gaziler arasında yaygın olan kült sebebiyle ocağı ona bağlamışlar ve böylece Hacı Bektaş Veli'nin hatırası Osmanlılar döneminde de sonrasında da giderek büyüdü. gaziler aracılığıyla tanıdı.
Hem kurucu hem de yıkıcı güç yeniçerilerin kıyafetleri nasıldı?
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN TÜRBESİ
🔶Hayatının büyük bir kısmını
Hacı Bektaş Veli'nin türbesi Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır. Anadolu insanının yetişmesine adayan
🔶Hacı Bektaş Veli Türbesi, Bektaşiler tarafından Bektaşilik öğretilerinin ortaya çıktığı ve
Uluslararası bir öneme sahip olan Bektaşiliğin inanç ritüel ve sembollerinin türbe mimarisi ve iç tasarımında kullanılması nedeniyle tüm dünyaya yayıldığı merkez olarak kabul görmekte. Dünya Miras Listesi'ne aday olarak gösterilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin kabirleri
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Nasıl gidilir?
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN ESERLERİ
🔶Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğu genel olarak kabul edilen eserler,
dir. "Besmele Şerhi", "Fatiha Suresi Tefsiri", "Makalat", "Kitabü'l-Feva'id", "Hacı Bektaş'ın Nasihatleri", "Makalat-ı Gaybiyye" ve "Kelimat-ı Ayniyye"
Mevlana'dan hayat dersi veren 40 alıntı