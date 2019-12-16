Hem kurucu hem de yıkıcı güç yeniçerilerin kıyafetleri nasıldı?

Yeniçerilerin vazifelerine göre değişiklik gösteren börkler, kırmızı ve beyaz olmak üzere iki çeşitti. Aynı zamanda börkün tam ortasında gümüşten ya da pirinçten yapılmış "kaşıklık" olarak adlandırılan bölüme sembolik olarak taktığınız aksesuarlar da görev tanımlamalarınızı bildiren simgelerdendi. Yeniçeriler kaşıklarına bir maskot ve uğur nişanı olarak bakarlardı.

Bilinenin aksine yeniçerilerin kullandığı bu uzun börkler her zaman değil genellikle merasim ve seferler sırasında kullanılırdı. Bu haşmetli börkler, özellikle düşmana korku vermek amacıyla savaş esnasında çok işlevseldi.