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Amin Maalouf'un Semerkant kitabından yaşama dair 18 alıntı

Amin Maalouf'un "Semerkant" adlı eseri, 11. yüzyılda İran'da yaşayan ünlü şair ve bilim insanı Ömer Hayyam'ın hayatına ve Rubaiyat'ın yazım sürecine tanıklık ediyor. Maalouf, 11. ve 20. yüzyıl arasında gidip gelerek okurlara farklı zaman dilimlerini ve kültürleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Sevgi, ölüm, inanç ve kimlik gibi felsefi ve manevi sorgulamaları da eserin içine işliyor. Tarih ve kurguyu ustaca birleştiren Maalouf'un Semerkant kitabından 18 alıntıyı sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 27.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:18
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Zayıflar için haklı olmak suçtur.

Semerkant I Amin Maalouf

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Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların da iki yüzü vardır.

Semerkant I Amin Maalouf

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Sevmeyi bilmiyorsan şayet, neye yarar güneşin doğması ve batması.

Semerkant I Amin Maalouf

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Kalabalığın farkına bile varmadığı kısacık bir an, aşık içinse bir sonsuzluktu.

Semerkant I Amin Maalouf

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Ben, şayet alnına yazılmamışsa hiçbir yaprağın ağaçtan kopmayacağına inananlardanım..

Semerkant I Amin Maalouf

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