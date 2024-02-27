Amin Maalouf'un Semerkant kitabından yaşama dair 18 alıntı

Amin Maalouf'un "Semerkant" adlı eseri, 11. yüzyılda İran'da yaşayan ünlü şair ve bilim insanı Ömer Hayyam'ın hayatına ve Rubaiyat'ın yazım sürecine tanıklık ediyor. Maalouf, 11. ve 20. yüzyıl arasında gidip gelerek okurlara farklı zaman dilimlerini ve kültürleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Sevgi, ölüm, inanç ve kimlik gibi felsefi ve manevi sorgulamaları da eserin içine işliyor. Tarih ve kurguyu ustaca birleştiren Maalouf'un Semerkant kitabından 18 alıntıyı sizler için hazırladık.