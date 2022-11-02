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Amak-ı Hayal’in yazım serüveni

Şehbenderzade Ahmed Hilmi, kendi dönemi ve sonrası için okuyucularına kıymetli bir eser bırakır. Amak-ı Hayal adlı kitabıyla kişinin düşünce dünyasında farklı imgeler uyandırmayı hedefler. Felsefi deneyimini gelenekle harmanlayan yazar, literatürümüzde pek karşılaşılmayan özgünlükte bir eser telif eder. Hayallerin derinine inmeyi başaran böylesine bir kitabın yazım serüvenini okuyoruz.

Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 12:13
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Şehbenderzade Ahmed Hilmi kimdir?

🔹 Ahmed Hilmi 1865 yılında Bulgaristan'nın Filibe şehrinde dünyaya gelir. İlköğrenimini Filibe'de tamamlayan yazar daha sonra Filibe Müftüsü'nden Arapça ve İslam İlimler eğitimi alır.

🔹 Filibeli Ahmed Hilmi'nin babası Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dır. "Şehbenderzâde" ve "Filibeli" lakapları babasının mesleğini göstermekte ve doğduğu yerden gelmektedir.

Şehbender ne demek?
Osmanlı döneminden önce tüccarlar arasındaki ihtilâfı çözmekle görevli memur iken daha sonra konsolosluğa dönüşen dış temsilciye verilen isimdir.

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Şehbenderzade Ahmed Hilmi'nin eğitim hayatı

🔹 Eğitim hayatını İstanbul'da devam ettiren Filibeli Ahmed, Galatasaray Sultanisi'ni bitirir. Eğitim sürecini noktalayan yazar, Düyun-ı Umumiyye'de çalışır. Görevli olarak gittiği Beyrut'ta "Çaylak" adında bir dergi çıkarır.

🔹 Bir süre sonra Jön Türklerin kurduğu Terakki-i Osmani Cemiyeti'ne girmesinden ötürü Mısır'a kaçmak zorunda kalır. Bu kaçış onun kurtuluşu olmayacaktır. İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Döndüğünde ise tutuklanır ve Fizan'a sürgüne yollanır.

🔹 Sürgün yılları onun hayatının dönüm noktası olur. Bu yıllarda tasavvufa büyük ilgi duymaya ve merak etmeye başlar. Ahmed Hilmi, dönemin Batı taklidi konusunda getirdiği, "ne aşırı düşkünlük, ne de kötü taklit" sloganını rehber edinir ve bu doğrultuda eserler verir.

Osmanlı'nın ilmiyle yol gösteren 5 şeyhülislamı

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🔹 Şehbenderzade, yaşadığı bu edebi süreçte kendisini sürekli geliştirir. İkdam, Şehbal, Yeni Tasvir-i Efkar, Sırat-ı Müstakim gibi gazete ve dergilerde yazılar kaleme alır.

🔹 Yazarın en önemli kabul edilen kitabı, tasavvufi ve felsefi konulu "Amak-ı Hayal" adlı eseridir. Türk gelenekleri ve modernleşme arasında kalan Türk toplumunun ruhsal durumunu, eserlerinin birçoğunda işler.

🔹 Gazeteci, yazar, filozof, şair ve edebiyatçı olarak kendi çizgisinde yürüyen Ahmed Hilmi, 49 yıl yaşar. II. Meşrutiyet devrinin önde gelen fikir adamlarından biri olarak kabul edilir.

🔹 Tek derdi İslam'ı yüceltmek, Devlet-i Aliyye'yi devam ettirmektir. 30 Ekim 1914 tarihinde hayata gözlerini yuman Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Fatih Camii haziresine defnedilir.

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A'mak-ı Hayal

🔹 Filibeli Ahmed Hilmi 1910 yılında yazdığı Osmanlıca adıyla "A'mak-ı Hayal" kitabı, edebiyatımızın önemli tasavvufi ve felsefi eserlerinden birisi olarak kabul edilir.

🔹 Felsefe tarihinin kısa bir özeti olan eser, yüzyıl önce yazılmasına karşın hala evrensel bir dile sahiptir. İçerik olarak insanları güzelliğe, kendisini sorgulamaya ve içsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefler.

🔹 Amak-ı Hayal, modern yaşama rağmen ruhundaki boşluğu dolduramayan günümüz insanı için bir rehber niteliğindedir.

A'mak-ı Hayal'den hakikate ulaştıracak alıntılar

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Şehbenderzade Ahmed Hilmi'nin bazı eserleri

Senusiler ve Onüçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslamisi Muhammed es- Senusi
🔹 Senûsîler hakkında kaleme aldığı eserdir. Senûsîler ve Sultan Abdülhamid adıyla İsmail Cömert tarafından sadeleştirilerek yayımlanır.

Tarih-i İslam
🔹 Dozy'nin Târîh-i İslâm adıyla Abdullah Cevdet tarafından Türkçe'ye çevrilen eserindeki hatalı görüşleri tenkit amacıyla kaleme alır. Şehbenderzâde'nin ilmi manadaki en önemli kitabıdır.

Akvam-ı Cihan
🔹 Asya ve Afrika topluluklarıyla ilgili etnografik bir eserdir.

Öksüz Turgut
🔹 Edebiyat tarihinde padişaha ithaf edilen ilk ve tek roman özelliği taşımaktadır. İlk defa 1910 yılında Hikmet Matbaası'nda basılır. Romanda vatan ve evlat sevgisi konusu işlenir.

Filibeli Ahmed Hilmi Kitapları

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