Amak-ı Hayal’in yazım serüveni
Şehbenderzade Ahmed Hilmi, kendi dönemi ve sonrası için okuyucularına kıymetli bir eser bırakır. Amak-ı Hayal adlı kitabıyla kişinin düşünce dünyasında farklı imgeler uyandırmayı hedefler. Felsefi deneyimini gelenekle harmanlayan yazar, literatürümüzde pek karşılaşılmayan özgünlükte bir eser telif eder. Hayallerin derinine inmeyi başaran böylesine bir kitabın yazım serüvenini okuyoruz.
Giriş Tarihi: 02.11.2022
09:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2022
12:13
Şehbenderzade Ahmed Hilmi kimdir?
🔹
Ahmed Hilmi yılında 1865 Bulgaristan'nın Filibe şehrinde dünyaya gelir. İlköğrenimini Filibe'de tamamlayan yazar daha sonra Filibe Müftüsü'nden Arapça ve İslam İlimler eğitimi alır.
🔹 Filibeli Ahmed Hilmi'nin babası
Şehbender Süleyman Bey, annesi Şevkiye Hanım'dır. "Şehbenderzâde" ve "Filibeli" lakapları gelmektedir. babasının mesleğini göstermekte ve doğduğu yerden
Şehbender ne demek? Osmanlı döneminden önce tüccarlar arasındaki ihtilâfı çözmekle görevli memur iken daha sonra konsolosluğa dönüşen dış temsilciye verilen isimdir.
VIDEO
Şehbenderzade Ahmed Hilmi'nin eğitim hayatı
🔹 Eğitim hayatını İstanbul'da devam ettiren Filibeli Ahmed,
Galatasaray Sultanisi'ni bitirir. Eğitim sürecini noktalayan yazar, Düyun-ı Umumiyye'de çalışır. Görevli olarak gittiği adında bir dergi çıkarır. Beyrut'ta "Çaylak"
🔹 Bir süre sonra
Jön Türklerin kurduğu girmesinden ötürü Mısır'a kaçmak zorunda kalır. Bu kaçış onun kurtuluşu olmayacaktır. İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Döndüğünde ise tutuklanır ve Terakki-i Osmani Cemiyeti'ne Fizan'a sürgüne yollanır.
🔹 Sürgün yılları onun hayatının dönüm noktası olur. Bu yıllarda
tasavvufa büyük ilgi duymaya ve merak etmeye başlar. Ahmed Hilmi, dönemin Batı taklidi konusunda getirdiği, "ne aşırı düşkünlük, ne de kötü taklit" sloganını rehber edinir ve bu doğrultuda eserler verir.
Osmanlı'nın ilmiyle yol gösteren 5 şeyhülislamı
🔹
yaşadığı bu edebi süreçte kendisini sürekli geliştirir. Şehbenderzade, İkdam, Şehbal, Yeni Tasvir-i Efkar, Sırat-ı Müstakim gibi gazete ve dergilerde yazılar kaleme alır.
🔹 Yazarın en önemli kabul edilen
kitabı, tasavvufi ve felsefi konulu "Amak-ı Hayal" adlı eseridir. Türk gelenekleri ve modernleşme arasında kalan Türk toplumunun ruhsal durumunu, eserlerinin birçoğunda işler.
🔹
Gazeteci, yazar, filozof, şair ve edebiyatçı olarak kendi çizgisinde yürüyen Ahmed Hilmi, 49 yıl yaşar. devrinin önde gelen fikir adamlarından biri olarak kabul edilir. II. Meşrutiyet
🔹 Tek derdi
İslam'ı yüceltmek, Devlet-i Aliyye'yi devam ettirmektir. 30 Ekim 1914 tarihinde hayata gözlerini yuman Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Fatih Camii haziresine defnedilir.
A'mak-ı Hayal
🔹 Filibeli Ahmed Hilmi
1910 yılında yazdığı Osmanlıca adıyla "A'mak-ı Hayal" kitabı, edebiyatımızın önemli tasavvufi ve felsefi eserlerinden birisi olarak kabul edilir.
🔹 Felsefe tarihinin kısa bir özeti olan eser, yüzyıl önce yazılmasına karşın hala evrensel bir dile sahiptir. İçerik olarak
insanları güzelliğe, kendisini sorgulamaya ve içsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefler.
🔹 Amak-ı Hayal, modern yaşama rağmen ruhundaki boşluğu dolduramayan günümüz insanı için bir rehber niteliğindedir.
A'mak-ı Hayal'den hakikate ulaştıracak alıntılar
Şehbenderzade Ahmed Hilmi'nin bazı eserleri
➡
Senusiler ve Onüçüncü Asrın En Büyük Mütefekkir-i İslamisi Muhammed es- Senusi 🔹 Senûsîler hakkında kaleme aldığı eserdir. Senûsîler ve Sultan Abdülhamid adıyla İsmail Cömert tarafından sadeleştirilerek yayımlanır.
➡
Tarih-i İslam 🔹 Dozy'nin Târîh-i İslâm adıyla Abdullah Cevdet tarafından Türkçe'ye çevrilen eserindeki hatalı görüşleri tenkit amacıyla kaleme alır. Şehbenderzâde'nin ilmi manadaki en önemli kitabıdır.
➡
Akvam-ı Cihan 🔹 Asya ve Afrika topluluklarıyla ilgili etnografik bir eserdir.
➡
Öksüz Turgut 🔹 Edebiyat tarihinde padişaha ithaf edilen ilk ve tek roman özelliği taşımaktadır. İlk defa 1910 yılında Hikmet Matbaası'nda basılır. Romanda vatan ve evlat sevgisi konusu işlenir.
Filibeli Ahmed Hilmi Kitapları