Amak-ı Hayal’in yazım serüveni

A'mak-ı Hayal

🔹 Filibeli Ahmed Hilmi 1910 yılında yazdığı Osmanlıca adıyla "A'mak-ı Hayal" kitabı, edebiyatımızın önemli tasavvufi ve felsefi eserlerinden birisi olarak kabul edilir.

🔹 Felsefe tarihinin kısa bir özeti olan eser, yüzyıl önce yazılmasına karşın hala evrensel bir dile sahiptir. İçerik olarak insanları güzelliğe, kendisini sorgulamaya ve içsel bir yolculuğa çıkarmayı hedefler.

🔹 Amak-ı Hayal, modern yaşama rağmen ruhundaki boşluğu dolduramayan günümüz insanı için bir rehber niteliğindedir.

A'mak-ı Hayal'den hakikate ulaştıracak alıntılar