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Altı çizili cümleler: Tehlikeli Oyunlar'dan alıntı ve sözler

Edebiyatımızda postmodernizmin en önemli temsilcilerinden olan Oğuz Atay, çağını aşan yazarlardandı. Kaleme aldığı eserlerle edebiyatın sınırlarını yıktı. Fakat yaşadığı dönemde, romanlarındaki kahramanlar gibi, yeterince anlaşılamadı. Kitapları oldukça sert bir şekilde eleştirildi, tiyatroda oynanması için götürüldüğü oyun beğenilmedi. Atay'ın edebiyatımızda derin izler bırakan eserlerinden biri de gizli otobiyografisi olma niteliğini taşıyan Tehlikeli Oyunlar'dı. Romanda okuyucuya farklı oyunlar oynarken tutunamayan ve anlaşılamayan bir adamın yaşamını, yalnızlığını konu edindi. Sizler için Tehlikeli Oyunlar eserinden alıntı ve sözleri derledik.

Giriş Tarihi: 09.02.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022 14:06
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◾ Çünkü onlar gerçek; çünkü siz gerçek değilsiniz, albayım. Oyunu gerçekten seyretmek istediğinize göre siz gerçek değilsiniz. Siz de oyunun -dolayısıyla kafamın- içindesiniz. Çünkü bir insanı gerçekten seyretmek isteyen, onun oyununa gerçekten katılan biri, o insanın ancak kafasında yaşayabilir.

Oğuz Atay kimdir?

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◾ Her sabah uyanınca, biraz isteksiz de olsak, hepimiz sahnenin bir yerinde, bizi çevreleyen büyük ve uzak dünyanın sevimli bir benzerini kurmak için toplanırız. Küçük topluluklar olarak, birbirimizden bağımsız davranarak ve birbirimizi seyrederek günlük oyunlarımıza başlarız.

Oğuz Atay'ın Günlük eserinden alıntı ve sözler

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◾ Neden insan bir kelime bir cümle yüzünden kaybediyor? Çok iyi sözler hazırlamıştım güzelliğinizin karşısında unuttum.

Oğuz Atay'ın biyografik ve kurmaca dünyası

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◾ Beklenen geç geliyor; geldiği sırada insan başka yerlerde oluyor.

Tehlikeli Oyunlar tahlili

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◾ Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum.

Oğuz Atay'dan hayatı sorgulatan 15 alıntı

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