Altı çizili cümleler: Tehlikeli Oyunlar'dan alıntı ve sözler
Altı çizili cümleler: Tehlikeli Oyunlar'dan alıntı ve sözler
Edebiyatımızda postmodernizmin en önemli temsilcilerinden olan Oğuz Atay, çağını aşan yazarlardandı. Kaleme aldığı eserlerle edebiyatın sınırlarını yıktı. Fakat yaşadığı dönemde, romanlarındaki kahramanlar gibi, yeterince anlaşılamadı. Kitapları oldukça sert bir şekilde eleştirildi, tiyatroda oynanması için götürüldüğü oyun beğenilmedi. Atay'ın edebiyatımızda derin izler bırakan eserlerinden biri de gizli otobiyografisi olma niteliğini taşıyan Tehlikeli Oyunlar'dı. Romanda okuyucuya farklı oyunlar oynarken tutunamayan ve anlaşılamayan bir adamın yaşamını, yalnızlığını konu edindi. Sizler için Tehlikeli Oyunlar eserinden alıntı ve sözleri derledik.
Giriş Tarihi: 09.02.2022
13:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
14:06