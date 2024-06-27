Arama

Menu

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısraları

Edebiyat hayatını "vakit" kavramı üzerine kuran Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının ardından kıymeti bilinen münevverlerimizdendi. Kitaplarında farklı sanat dallarının izleri okunan yazar, hocalık yönüyle de binlerce gencin hayatına dokunan bir öğretmendi. Vakit kavramını şiir ve metinlerine gömen Ahmet Hamdi, üslubu ile dikkat çekmişti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısralarını alıntıladık.

Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:40
  • 1
  • 40

🔵

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında

Ahmet Hamdi Tanpınar

  • 2
  • 40

🔵

Çelik gagasında fecri taşıyan
Mavi Kartal benim...

Ahmet Hamdi Tanpınar

  • 3
  • 40

🔵

Ve yanık türküsü dalda bülbülün
Ateşten çemberi üstünde gülün.

Ahmet Hamdi Tanpınar

  • 4
  • 40

🔵

Dönmeyen gemiler olduk açıktan
Adımızı soran, arayan var mı

Ahmet Hamdi Tanpınar

  • 5
  • 40

🔵

Kırmak için bir dal bile bulamayan
Soğuk rüzgarlarda kuruldu evin.

Ahmet Hamdi Tanpınar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN