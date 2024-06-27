Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısraları

Edebiyat hayatını "vakit" kavramı üzerine kuran Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının ardından kıymeti bilinen münevverlerimizdendi. Kitaplarında farklı sanat dallarının izleri okunan yazar, hocalık yönüyle de binlerce gencin hayatına dokunan bir öğretmendi. Vakit kavramını şiir ve metinlerine gömen Ahmet Hamdi, üslubu ile dikkat çekmişti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısralarını alıntıladık.