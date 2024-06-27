Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısraları
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısraları
Edebiyat hayatını "vakit" kavramı üzerine kuran Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının ardından kıymeti bilinen münevverlerimizdendi. Kitaplarında farklı sanat dallarının izleri okunan yazar, hocalık yönüyle de binlerce gencin hayatına dokunan bir öğretmendi. Vakit kavramını şiir ve metinlerine gömen Ahmet Hamdi, üslubu ile dikkat çekmişti. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir hayali andıran mısralarını alıntıladık.
Giriş Tarihi: 27.06.2024
15:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
15:40