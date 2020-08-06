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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları kitabından 20 alıntı

1943 yılında İstanbul'da yayımlanan Abdullah Efendinin Rüyaları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk hikaye kitabıdır. "Abdullah Efendinin Rüyaları" aynı zamanda kitabın ilk öyküsünün de adıdır. Bu hikâyede, madde-ruh, gerçek-hayal ikileminde yaşayan bir adamın sürrealist öğelerle bezenmiş rüyası sembollerle yüklü bir dille anlatılmaktadır. "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yol", "Erzurumlu Tahsin", "Evin Sahibi" gibi hikayeleri de barındıran kitap, Tanpınar'ın ölümünden sonra hazırlanan Hikâyeler başlıklı derlemede yazarın diğer öyküleriyle birlikte okurların dikkatine sunulmuştur. Genel itibariyle ruh sağlığı bozuk tiplerin yer aldığı hikayelerde hayatın her yönüne rastlamak mümkündür. İşte Tanpınar'ın estetiğinin hikayedeki yüzü; Abdullah Efendi'nin rüyalarından 20 çarpıcı alıntı…

Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 09:42
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"Bilmem sizde de böyle midir; yolculuk benim üzerimde daima iyi ve unutturucu bir tesir yapar. Istıraplarımızın, üzüntülerimizin mekanla yahut hayatımızın tabii muhitiyle sıkı bir alakası olsa gerek."

Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?

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"Artık düşünmüyordu, düşünmek lüzumsuzdu."

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"Eski ümit ağacı, hain bir ısrarla yeni çiçekler açmak istiyordu."

İlginç bilgilerle Ahmet Hamdi Tanpınar

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"Zaten hayat dediğimiz bu kapalı dairenin asıl mucizesi, bu alışmak değil miydi? "En sevdiğimiz mahlukları bile kaybetmeğe alışmıyor muyuz?"

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"Bizi yalnız bir tek şey kurtarabilirdi: Kurduğumuz hülyaların, ümitlerimizin iflası."

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın satır aralarındaki müzik

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