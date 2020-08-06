Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları kitabından 20 alıntı

1943 yılında İstanbul'da yayımlanan Abdullah Efendinin Rüyaları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk hikaye kitabıdır. "Abdullah Efendinin Rüyaları" aynı zamanda kitabın ilk öyküsünün de adıdır. Bu hikâyede, madde-ruh, gerçek-hayal ikileminde yaşayan bir adamın sürrealist öğelerle bezenmiş rüyası sembollerle yüklü bir dille anlatılmaktadır. "Geçmiş Zaman Elbiseleri", "Bir Yol", "Erzurumlu Tahsin", "Evin Sahibi" gibi hikayeleri de barındıran kitap, Tanpınar'ın ölümünden sonra hazırlanan Hikâyeler başlıklı derlemede yazarın diğer öyküleriyle birlikte okurların dikkatine sunulmuştur. Genel itibariyle ruh sağlığı bozuk tiplerin yer aldığı hikayelerde hayatın her yönüne rastlamak mümkündür. İşte Tanpınar'ın estetiğinin hikayedeki yüzü; Abdullah Efendi'nin rüyalarından 20 çarpıcı alıntı…