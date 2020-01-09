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Ahmet Hamdi Tanpınar'dan öğrenilen kelimeler

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Beş Şehir" eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen edebiyatımızın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattıkları, hissettirdikleri zaman içerinde etkisini kaybetmeyip daha da değerli hale gelerek okuyucularını etkilemeye devam ediyor. Onun yazdığı romanlar, şiirler, denemeler kendi döneminde ilgi görülmese de zamanının ötesine taştı. Sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini okurken düşünce dünyasını anlamamızı sağlayan kitaplarında yer alan kelimeleri derledik.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:49
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ESBAB-I MUCİB
ESBAB-I MUCİB

Gerekli kılan sebepler, gerektirici sebep, gerekçe.

Hafıza ve hatıranın kıyısında 'Ahmet Hamdi Tanpınar'

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AKSÜLAMEL
AKSÜLAMEL

Karşı hareket, aksi tesir, tepki, reaksiyon

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın film eleştirileri

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DESİSE
DESİSE

Düzen, hîle, entrika

Ahmet Hamdi Tanpınar'dan okunması gereken 10 kitap

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MÜSTAİT
MÜSTAİT

Bir işi veya şeyi yapabilme yeteneğine sâhip olan, yetenekli, kabiliyetli

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İSTİHZA
İSTİHZA

Biriyle ince ince alay etme, eğlenme, birini eğlenceye alma

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