Ahmet Hamdi Tanpınar'dan öğrenilen kelimeler

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ve "Beş Şehir" eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen edebiyatımızın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattıkları, hissettirdikleri zaman içerinde etkisini kaybetmeyip daha da değerli hale gelerek okuyucularını etkilemeye devam ediyor. Onun yazdığı romanlar, şiirler, denemeler kendi döneminde ilgi görülmese de zamanının ötesine taştı. Sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini okurken düşünce dünyasını anlamamızı sağlayan kitaplarında yer alan kelimeleri derledik.