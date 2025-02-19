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Acının tarifi hakkında yüreğe değen satırlar

Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:30 Güncelleme Tarihi: Şubat 19, 2025 09:30

Dünyada acıdan geçmemiş bir insanoğlu mevcut değildir. Her kişi kendi acısını farklı şekilde dile getirir, yansıtır. Yazarlar ise acılarını başkalarının acılarına denk getirerek tarif eder. Sizlere acının tarifi hakkında yüreğinize değecek satırlar derledik.

1/20

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Hiçbir acı ve keder yol kazası değildir. Aksine bunlar yolun kendisidir.

İnsan Halleri, Kemal Sayar

Cengiz Aytmatov'un kaleminden alıntılar

2/20

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Bir acıyı anlamlandırabildiğimiz zaman, ruh eksik olanı ikmal eder; tamamlanır, olgunlaşır. O acıyı üreten yanlışları durmaksızın tekrarlamaktan vazgeçeriz.

Yavaşla, Kemal Sayar

3/20

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Dinsin artık bu kalp ağrısı.

Cahit Sıtkı Tarancı

4/20

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Ve birdenbire yürekler, aynı acıyla yanıp, hepsinin gözleri yaşaracak. Öldüğümü hatırlayacak.

Cahit Sıtkı Tarancı

Ahlak ve Davranış Tarzları Nefislerdeki Ahlaki Hastalıkların Tedavisi

5/20

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Acısı acımdan derin. Tutsam ellerinden, üşür ellerin!

Cahit Sıtkı Tarancı

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