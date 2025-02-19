Acının tarifi hakkında yüreğe değen satırlar
Yayınlanma Tarihi: Şubat 19, 2025 09:30 Güncelleme Tarihi: Şubat 19, 2025 09:30
Dünyada acıdan geçmemiş bir insanoğlu mevcut değildir. Her kişi kendi acısını farklı şekilde dile getirir, yansıtır. Yazarlar ise acılarını başkalarının acılarına denk getirerek tarif eder. Sizlere acının tarifi hakkında yüreğinize değecek satırlar derledik.
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Hiçbir acı ve keder yol kazası değildir. Aksine bunlar yolun kendisidir.
İnsan Halleri, Kemal Sayar
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Ve birdenbire yürekler, aynı acıyla yanıp, hepsinin gözleri yaşaracak. Öldüğümü hatırlayacak.
Cahit Sıtkı Tarancı
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