Abdurrahim Ötkūr'ün kaleminden Uygur Türklerinin Var Olma Mücadelesi: İz
Yayınlanma Tarihi: 01.06.2025 16:23
Halkının sesi olmaya çalışan bir yazar, Abdurrahim Ötkūr. O, kaleme aldığı her cümle her dize ile Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü gözler önüne sermiş, dizelerinde Uygur Türklerinin haklarını aramıştır. Kalemini en çok hürriyet ve istiklal konuları beslemiş. Her fırsatta milletinin kurtuluşu için mücadele eden Ötkür'ün "Uygur Türklerinin Var Olma Mücadelesi: İz" eserinden zihinlere kazınması gereken cümleleri bir araya getirdik.
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Yiyeceğin helal olursa, dört köşede oturup ye
Sözün hak olursa, Han'dan korkmadan söyle.
ABDURRAHİM ÖTKŪR
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Kim ki zalime medet ederse, Allah onu, o zalimin eliyle mahveder.
ABDURRAHİM ÖTKŪR