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Abdurrahim Ötkūr'ün kaleminden Uygur Türklerinin Var Olma Mücadelesi: İz

Yayınlanma Tarihi: 01.06.2025 16:23

Halkının sesi olmaya çalışan bir yazar, Abdurrahim Ötkūr. O, kaleme aldığı her cümle her dize ile Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü gözler önüne sermiş, dizelerinde Uygur Türklerinin haklarını aramıştır. Kalemini en çok hürriyet ve istiklal konuları beslemiş. Her fırsatta milletinin kurtuluşu için mücadele eden Ötkür'ün "Uygur Türklerinin Var Olma Mücadelesi: İz" eserinden zihinlere kazınması gereken cümleleri bir araya getirdik.

1/15

Yiyeceğin helal olursa, dört köşede oturup ye

Sözün hak olursa, Han'dan korkmadan söyle.

ABDURRAHİM ÖTKŪR

Altay Kartalı: Osman Batur

2/15

Ayak koşusu aşa, ağız koşusu başa...

ABDURRAHİM ÖTKŪR

3/15

Yarasa sevmiyor diye, Güneş'e karşı gelmek mümkün mü?

ABDURRAHİM ÖTKŪR

4/15

Ey dostlar, bu dünyanın vefası yok.

Vefa şöyle dursun, zerre kadar sefası yok.

Bu dünyaya aldananların atası yok.

Mümin ol, ahreti bul dostum.

ABDURRAHİM ÖTKŪR

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Kim ki zalime medet ederse, Allah onu, o zalimin eliyle mahveder.

ABDURRAHİM ÖTKŪR

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

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