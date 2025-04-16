Abay Kunanbayoğlu'ndan zihinlere kazınan sözler
Yayınlanma Tarihi: 16.04.2025 08:47
Abay Kunanbayoğlu, Kazakistan bozkırlarında yetişmiş bilge bir şahsiyetti. Çağdaş Kazak Edebiyatı'nın kurucusu olarak önemli roller üstlenmiş ve bu alanda önemli çalışmalar da bulunmuştu. Bilhassa Kazak halkına söylediği nasihatleri bir ders niteliğinde. İşte, Abay'ın birbirinden kıymetli, zihinlere kazınan sözlerini sizler için bir araya getirdik.
1/20
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Yüreğindeki derinliğin içine bak,
Sende gizli cevheri yabana atma.
ABAY KUNANBAYOĞLU
5/20
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Çekilen dert, biten ömür,
Yürek odunu söndürmez,
Aşk ömrün süsüdür, ancak,
Ölünce susar, hep sürmez.
ABAY KUNANBAYOĞLU