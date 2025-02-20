Kazak Türklerinin bilge ismi Abay Kunanbayev'den nasihatler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 23, 2025 09:05 Güncelleme Tarihi: Şubat 23, 2025 09:05
Kazak Türklerinin bilge ismi, Abay Kunanbayev. O, Kazak edebiyatının kurucusu kabul edilmekte. Halkına sözleriyle rehber olmuş ve Kazak Türklerinin en zor günlerinde varlığını eserleriyle hissettirmiştir. Milleti için kalemiyle mücadele eden yazar, dillerden bir an olsun düşmeyecek şiirler kaleme almıştır. İşte, Kazak Türklerinin bilge ismi Abay Kunanbayev'den sizler için derlediğimiz nasihatler...
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Yüreğindeki derinliğin içine bak,
Sende gizli cevheri yabana atma.
ABAY KUNANBAYEV
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Özüne inan, kendini yükseğe çıkar,
Çalışman ile aklın sana iki yâr.
ABAY KUNANBAYEV
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