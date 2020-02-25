10 soruda Semerkant’ın yazarı Amin Maalouf

📌 Annesi Türk kökenli Mısırlı, babası Melkite Katolik cemaatinden olan Amin Maalouf, 25 Şubat 1949'da Lübnan'da doğdu ve Badaro adlı farklı dini ve etnik kökenli insanların bulunduğu bir mahallede büyüdü. Ailesinin de farklı dini ve etnik kökenlere sahip olması, bir yazar olarak Maalouf'u tarih ve kimlik meselelerine yöneltti.

Annesinin ısrarıyla, Lübnan'daki Fransız Cizvit okuluna gitti ve küçük yaşta, sonradan yazarı olacağı Fransızcayı öğrendi. Öğrenimine Fransızca devam ederek Lübnan'daki Saint-Joseph Üniversitesi'nde ekonomi ve sosyoloji okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Beyrut'ta yayımlanan An-Nahar adlı günlük gazetede çalışmaya başladı.

Göç ettikten sonra 1976'dan beri Fransa'da yaşamaktadır…

Amin Maalouf'un unutulmaz romanı Semerkant'tan 22 Alıntı