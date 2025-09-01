10 Beyit 10 Anlam
Kültür dünyamızın değişmez köşesi şiir, uzun asırlar boyunca beyit formunda yazıldı. Bugün klasik edebiyat olarak anılan Divan edebiyatı beyitlerle inşa edildi. Fuzuli, Baki, Nef'i, Nedim gibi usta işçilerin beyitlerle yükselttikleri edebiyatımız, edebiyat otoritelerince pek çok duygu ve düşüncenin en güzel ifade biçimi olarak kabul edildi. İşte şairlerimizden 10 beyit ve arkasındaki anlamlar...
Azâb-ı dûzahı çekmez sana ümmet olan âdem
"Fe-terdâ" sana Hak'dan bir atâdır Yâ Resûlallâh
Ali Gâlib Vasfî
Günümüz Türkçesi ile
Sana ümmet olan cehhenm azabı çekmez ya Resulullah
"Fe terda" sana Hak'tan bir lütuftur ya Resulullah
Yakmağa beni yeter hayâlin
Yokdur bana tâkat-i visâlin
Fuzûlî
Günümüz Türkçesi ile
Yakmaya senin hayalin yeter
Kavuşmaya takatim yoktur
Firâkın katresi gelmez beyâne
Velev kulnâ ilâ yevmi'l-kıyâme
Lâedrî
Günümüz Türkçesi ile
Kıyamet gününe kadar anlatılsa dahi
Ayrılığın zerresi bile dile getirilmiş olmaz
Andadır râz-ı âdem sırr-ı vücûd
Hîçdir yokdur bekâdır adı aşk
Şeyh Gâlib
Günümüz Türkçesi ile
Yokluğun da varlığın da sırrı ondadır
Hiçtir, yoktur, bekadır, adı aşk