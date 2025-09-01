Bugün
10 Beyit 10 Anlam

Yayınlanma Tarihi: 01.09.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:21

Kültür dünyamızın değişmez köşesi şiir, uzun asırlar boyunca beyit formunda yazıldı. Bugün klasik edebiyat olarak anılan Divan edebiyatı beyitlerle inşa edildi. Fuzuli, Baki, Nef'i, Nedim gibi usta işçilerin beyitlerle yükselttikleri edebiyatımız, edebiyat otoritelerince pek çok duygu ve düşüncenin en güzel ifade biçimi olarak kabul edildi. İşte şairlerimizden 10 beyit ve arkasındaki anlamlar...

1/10

Azâb-ı dûzahı çekmez sana ümmet olan âdem
"Fe-terdâ" sana Hak'dan bir atâdır Yâ Resûlallâh

Ali Gâlib Vasfî

Günümüz Türkçesi ile

Sana ümmet olan cehhenm azabı çekmez ya Resulullah
"Fe terda" sana Hak'tan bir lütuftur ya Resulullah

DİVAN ŞAİRLERİNDEN EN GÜZEL BEYİTLER

2/10

Yakmağa beni yeter hayâlin
Yokdur bana tâkat-i visâlin

Fuzûlî

Günümüz Türkçesi ile

Yakmaya senin hayalin yeter
Kavuşmaya takatim yoktur

FUZULİ'NİN HAFIZALARDA YER EDİNEN SU KASİDESİ

3/10

Firâkın katresi gelmez beyâne
Velev kulnâ ilâ yevmi'l-kıyâme

Lâedrî

Günümüz Türkçesi ile

Kıyamet gününe kadar anlatılsa dahi
Ayrılığın zerresi bile dile getirilmiş olmaz

KAYIP KİTAPLAR: DÜNYA TARİHİNİN EN ÇOK ARANAN 10 ESERİ

4/10

Bir abâ-pûşu görünce eyleme kahr-ı nazar
Kibr ile me'lûf olanlar âkıbet makhûr olur

Azmî

Günümüz Türkçesi ile

Aba giyen dervişlere sakın kötü gözle bakma
Dostu kibir olanların sonu perişan olur

5/10

Andadır râz-ı âdem sırr-ı vücûd
Hîçdir yokdur bekâdır adı aşk

Şeyh Gâlib

Günümüz Türkçesi ile

Yokluğun da varlığın da sırrı ondadır
Hiçtir, yoktur, bekadır, adı aşk

DİVAN EDEBİYATININ SON BÜYÜK ŞAİRİ ŞEYH GALİB

