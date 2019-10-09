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Yusuf Atılgan’a dair 12 ilginç bilgi

Yusuf Atılgan, az sayıda eserine rağmen kaleminin ustalığı ile Türk edebiyatı içinde kendine önemli bir yer edindi. İlk romanı olan Aylak Adam'da yabancılaşma ve yalnızlık temasını işledi; Anayurt Oteli ile iletişimsizliğe, olayların rasyonel bir şekilde açıklanamayacağına vurgu yaptı. Peki, Anayurt Oteli'nin yalnızca iki kişi tarafından çözülebilecek şifreler içerdiğini biliyor muydunuz? Ya da Yusuf Atılgan'ın tam adının ne olduğunu veya edebiyat ve sinemadan sonra gelen üçüncü tutkusunu? Ölüm yıl dönümünde Yusuf Atılgan'a dair 12 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:11
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YUSUF ATILGAN KİMDİR?
YUSUF ATILGAN KİMDİR?

Yusuf Atılgan, 25 Ağustos 1921'de Manisa'nın Göktaşlı mahallesinde dünyaya geldi. Yazarın kendi ifadesine göre ise gerçek doğumu 27 Haziran 1921'dir.

Çocukluğu Manisa'da geçti. Bu verimli topraklar, yazarın hayatına ve romanlarına mekân olan ve yaratıcı gücünü kuşatan topraklar olmuştur.

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TAM ADI YUSUF ZİYA ATILGAN’DIR
TAM ADI YUSUF ZİYA ATILGAN’DIR

Nüfus cüzdanındaki tam adı Yusuf Ziya Atılgan'dır. Yusuf Atılgan'ın Turgut adında bir de küçük kardeşi vardır. Turgut Atılgan, aynı zamanda ağabeyinin hikâyelerini yarışmaya bizzat gönderen kişidir.

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ÖĞRETMEN OLABİLMEK ARZUSUYLA EDEBİYATI SEÇTİ
ÖĞRETMEN OLABİLMEK ARZUSUYLA EDEBİYATI SEÇTİ

İlköğretimini Manisa'da tamamlayan Yusuf Atılgan, liseyi Balıkesir'de bitirmiştir. Ailesi Tıbbiye'de okumasını istemesine rağmen o, öğretmen olabilmek arzusuyla Edebiyat Fakültesi'ni seçer.

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BABASININ RESTİ ÜZERİNE ASKERİYEYE GİRDİ
BABASININ RESTİ ÜZERİNE ASKERİYEYE GİRDİ

Babası, ilk yıl eğitimi için para gönderir ancak daha sonraki seneler para göndermeyeceğini belirterek oğluna başının çaresine bakmasını öğütler. Bunun üzerine Atılgan, askeriyeye başvurur ve başvurusu kabul edilir. Artık fakülteye askeri kıyafetle gelip gider.

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TANPINAR’IN ÖĞRENCİSİ OLMAKTAN GURUR DUYARDI
TANPINAR’IN ÖĞRENCİSİ OLMAKTAN GURUR DUYARDI

Yusuf Atılgan, fakültedeki hocalarından oldukça etkilenmişti. Reşit Rahmedi Arat, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Caferoğlu, Ali Nihat Tarlan, Fahir İz, Atılgan'ın hocalarından bazılarıydı. hocalarıdır. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olmaktan büyük bir kıvanç duyardı.

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