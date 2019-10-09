Yusuf Atılgan’a dair 12 ilginç bilgi

Yusuf Atılgan, az sayıda eserine rağmen kaleminin ustalığı ile Türk edebiyatı içinde kendine önemli bir yer edindi. İlk romanı olan Aylak Adam'da yabancılaşma ve yalnızlık temasını işledi; Anayurt Oteli ile iletişimsizliğe, olayların rasyonel bir şekilde açıklanamayacağına vurgu yaptı. Peki, Anayurt Oteli'nin yalnızca iki kişi tarafından çözülebilecek şifreler içerdiğini biliyor muydunuz? Ya da Yusuf Atılgan'ın tam adının ne olduğunu veya edebiyat ve sinemadan sonra gelen üçüncü tutkusunu? Ölüm yıl dönümünde Yusuf Atılgan'a dair 12 ilginç bilgiyi derledik.