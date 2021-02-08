Türklere dostluğu, İslam'a saygısı ile bilinen Gülnar Hanım

Gülnar Hanım'ın Osmanlı coğrafyasında tanınması ise 1889 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen uluslararası kongrede Ahmet Mithat Efendi ile tanışmasıyla gerçekleşti.

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Kongre süresi boyunca Norveç'in başkenti Oslo'dan başlayarak Avrupa'nın pek çok şehrinde bulunan ikili, Paris'e varıncaya kadar 4 hafta boyunca istişarelerde bulundular.

Gülnar Hanım, Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Doğu ve Batı medeniyeti, bu iki dünya arasındaki kültür ve ahlak farkları, İslam ile diğer dinlerin karşılaştırılmasına dair fikir alışverişi sağladı.

📌 Türk aydınlar da gönlünde Türk sevgisi olan Gülnar Hanım'ın varlığını, Ahmet Mithat'ın yazdığı Avrupa'da Bir Cevelân isimli eser ile öğrendiler.