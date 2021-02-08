Türklere dostluğu, İslam'a saygısı ile bilinen Gülnar Hanım
Rus edebiyatını Osmanlı'ya, Türk edebiyatını ise Ruslara tanıtan bir kültür köprüsüydü Gülnar Hanım. Anadili Rusça haricinde 9 dili iyi şekilde biliyordu. Bir kongre sırasında devrin önemli simalarından Ahmet Mithat Efendi ile tanışması, onun yaşamında bir dönüm noktası oldu. İstanbul'a gelen Gülnar Hanım, hem Türk kültürüne hem de İslam'a hayranlık duymuş; Türk kültürünü Batıya tanıtabilmek amacıyla çalışmalarda bulunmuş, Rusçadan pek çok eseri de Türkçeye tercüme etmişti. Onun bu çabaları, dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamid'in Şefkat nişanıyla takdir edilmişti.
Giriş Tarihi: 08.02.2021
17:17
Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
19:49
Rus edebiyatını Osmanlı'ya tanıtan şarkiyatçı olarak bilinen Gülnar Hanım, 1854 yılında dünyaya geldi.
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Gerçek adı
olan Gülnar Hanım, Türkçe eserlerde Gülnar ismini kullandı. Olga Sergeevna Lebedeva
Bugün Tataristan sınırları içinde yer alan Kazan şehrine yerleşen,
olan Gülnar Hanım, bu şehirde belediye başkanı olarak bulunan Fransız asıllı Kont Lebedev ile evliliğinden ötürü emlak zengini asilzade bir ailenin kızı da sahibiydi. Kontes unvanının
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NEDEN ‘GÜLNAR’ İSMİNİ SEÇTİ?
Gülnar Hanım'ın bu adı seçmesinde, yetiştiği şehirde Tatar kadınları arasında Gülbahar, Gülnisa gibi isimlerin yaygınlığı etkili olmuştu.
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bu ismi benimseyen Gülnar Hanım, Türkçe eserlerinde Gülnar ismi ile tanınmak istedi, okuyucu önüne kendi adı ile çıktığında da bu isme ilk ad olarak yer verdi. Türklerin kültür ve faziletlerine olan sevgisi nedeniyle
Kaleme aldığı mektuplarda ve bazı Türk yazarlara ait eserlerin önsözlerinde
kullandı. yalnızca Gülnar adını
Kazan kentinde Tatarların bulunduğu bir ortamda yetişmesi nedeniyle küçük yaşta Tatarca öğrendi.
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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda esir düşen Türk askerleriyle gittiği Petersburg'daki
buradaki çalışanların yardımları sayesinde Türkçeyi de iyi bir şekilde öğrendi. Türk elçiliğinde kaleme aldığı yazıları göstererek
Kazan Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında
Kazanlı âlim Kayyum Nâsirî sağladı. şarkiyatçılığa yönelmesini
ANADİLİ DIŞINDA 9 YABANCI DİL BİLİYORDU
Gülnar Hanım, anadili dışında 9 yabancı dil daha öğrenmiş; Türk kültürü ve İslami değerler konusunda kendi kendini yetiştirmişti.
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Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumcanın yanında
bildiği; hatta Sanskritçeyi bile öğrendiği kaydedilir. Tatarca, Türkçe, Arapça ve Farsça
Batı edebiyatının yanı sıra İslam edebiyatları üzerinde de çalışmış, kendisini bu kültür üzerinde yetiştirmiş ve
olarak tarihe geçmiştir. ilk Rus kadın şarkiyatçı
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AHMET MİTHAT EFENDİ İLE NASIL TANIŞTI?
Gülnar Hanım'ın Osmanlı coğrafyasında tanınması ise 1889 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen uluslararası kongrede Ahmet Mithat Efendi ile tanışmasıyla gerçekleşti.
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Kongre süresi boyunca Norveç'in başkenti Oslo'dan başlayarak Avrupa'nın pek çok şehrinde bulunan ikili, Paris'e varıncaya kadar
bulundular. 4 hafta boyunca istişarelerde
Gülnar Hanım, Ahmet Mithat Efendi ile birlikte
bu iki dünya arasındaki kültür ve ahlak farkları, Doğu ve Batı medeniyeti, sağladı. İslam ile diğer dinlerin karşılaştırılmasına dair fikir alışverişi
📌 Türk aydınlar da gönlünde Türk sevgisi olan Gülnar Hanım'ın varlığını, Ahmet Mithat'ın yazdığı
isimli eser ile öğrendiler. Avrupa'da Bir Cevelân