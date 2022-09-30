Türkiye'nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş
Türkiye'nin ilk uçağını tasarlayan ve ilk savaş pilotluğunu yapan Vecihi Hürkuş, havacılık tarihinin unutulmaz sembollerinden biri. Hürkuş 30 Eylül'de kendi yaptığı uçakla ilk kez Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuştu… Hayatı boyunca, hayalleri uğruna çektiği sıkıntılara rağmen hedefinden hiç vazgeçmeyen Hürkuş içinde bulunduğu tüm çalışmalarda başarılı olmuş bir öncü. 21 yaşında Rus uçağı düşürerek tarihe geçen, Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları ile TBMM takdirnamesi kazanan Türkiye'nin baştayyerecisinin hayatına ve yaptıklarına yakından bakalım…
Giriş Tarihi: 30.09.2022
09:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
09:53
" Yükseldikçe ruhum açılıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu…"
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🔺Vecihi Hürkuş dizi, film ve kitaplara konu olan hayat hikayesiyle, uçuş tutkusuyla Türk havacılığının akla ilk gelen ismidir. Bağlı olduğu mesleğindeki yenilikçi tutumu onu
Türk yapımı uçağı hayata geçiren ilk pilot ve havacılık tarihine sayısız katkı sağlayan büyük bir isim yapmıştır.
🔺6 Ocak 1896 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Vecihi Hürkuş, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Erken yaşta babasını kaybetmesinden sonra annesi ve kardeşleri ile beraber yaşamıştır. Aldığı eğitim ile beraber uçak mühendisi olan Vecihi Hürkuş havacılık tarihine adını altın harflerle yazı yazdırmıştır.
🔺Tophane Sanat Okulu Güzel Sanatlar bölümünde eğitim gören Vecihi Hürkuş aynı yıllarda gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katılmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda ise Bağdat cephesine giderek burada uçak mühendisi olarak görev yapmıştır.
🔺1917 yılında heniz 21 yaşındayken Kafkas cephesinde bulunduğu sırada bir Rus uçağını düşürerek
"Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotu" ünvanını elde etmiştir.. 8 Ekim 1917 tarihinde ise kendi kullandığı uçak Ruslar tarafından düşürülmüş, yaralanan Hürkuş, uçağı Rusların eline geçmemesi için yakmıştır. Ruslara esir düşen Hürkuş daha sonra buradan Azeri Türklerinin yardımıyla kaçmayı başarmıştır.
🔺Birinci Dünya Savaşı sonlarında İstanbul'a gelen Hürkuş bir av uçağı tasarımı yapmış ancak bu projesi Mondros Ateşkes Antlaşması nedeniyle yarım kalmıştır.
🔺İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele saflarına girme yollarını araştıran Hürkuş Konya'ya giderek sivil pilot olarak Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Burada başarılı keşifler yaparak bir
Yunan uçağı düşürmüştür.
🔺Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları nedeniyle üç defa
TBMM takdirnamesi verilen kişi olarak kırmızı şeritli İstiklal Madalyası kazanmıştır.
🔺Vecihi Hürkuş, ülkenin ilk uçağını yapan isim olmuştur.
28 Ocak 1925 yılında başladığı çalışmalar ile beraber başarılı bir şekilde uçağı tamamlamıştır. Uçağı için uçuş müsaadesi istemiş ancak uçabilirlik sertifikası için toplanan teknik heyette tayyareyi kontrol edecek personel bulunamadığından Vecihi K-VI'nın uçuşunda gecikmeler yaşanmıştır.
🔺Sonunda teknik heyetten bir kişinin "Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar." demesi üzerine Vecihi Hürkuş, 28 Ocak 1925'te "Vecihi K-VI" ile ilk uçuşunu yapmıştır. Ancak bu uçuş izinsiz gerçekleştirildiği için cezalandırılırmıştır.