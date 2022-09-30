Türkiye’nin Baştayyarecisi: Vecihi Hürkuş

"Yükseldikçe ruhum açılıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu…"

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🔺Vecihi Hürkuş dizi, film ve kitaplara konu olan hayat hikayesiyle, uçuş tutkusuyla Türk havacılığının akla ilk gelen ismidir. Bağlı olduğu mesleğindeki yenilikçi tutumu onu Türk yapımı uçağı hayata geçiren ilk pilot ve havacılık tarihine sayısız katkı sağlayan büyük bir isim yapmıştır.

🔺6 Ocak 1896 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Vecihi Hürkuş, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Erken yaşta babasını kaybetmesinden sonra annesi ve kardeşleri ile beraber yaşamıştır. Aldığı eğitim ile beraber uçak mühendisi olan Vecihi Hürkuş havacılık tarihine adını altın harflerle yazı yazdırmıştır.