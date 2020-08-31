'Türkiye Sosyolojisi'nin öncü ismi: Cahit Tanyol

➡ Yaşamı bir asırdan fazla sürdü öğretmen, felsefeci, şair ve sosyolog Cahit Tanyol'un…

➡ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajı, vefatından sonra ortaya çıktı. Prof. Dr. Ümit Meriç'in 2018'deki ziyareti sırasında öğrencisi sosyolog Dr. Erkan Çav'ın çektiği görüntülerde şu ifadeler dökülmüştü ağzından:

"Ben son olarak senin gittiğin yolun doğru olduğuna karar verdim. Senin gibiler olsa Türkiye kurtulur. Şimdi söyleyeceklerimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ilet. Erdoğan'la pek dostluğum olmadı ama onu tanırım. Benim Erdoğan'dan başkasına güvenim yok... Erdoğan Türk milletinin geleceği ve bizim son şansımız, onu kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz."