Sükut Sureti'nde bir derviş

Nuri Pakdil'in duruşu

🔹 Edebiyatımızın klas duruş sahibi, zarif ve eylem adamı Nuri Pakdil 1934 - 2019 yılları arasında yaşadı. Modernliğe karşı aldığı tavır, fikir kavgaları ve eylem adamlığı ile tanınan şair ve yazar Pakdil, kendisinden sonra gelen pek çok kuşağa ağabeylik yaptı.

🔹 Hayatı boyunca sürdürdüğü onurlu yürüyüşünü hiçbir zaman kirletmeyen yazar, en sıkıntılı ve dalgalı denizlerde dahi İslamcı olduğunu dile getirerek eylem adamlığının ağırlığını korudu.

Edebiyat kulesinin yüksek burcu