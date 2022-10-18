Sükut Sureti'nde bir derviş
Birbirinden değerli eserleri, eylem adamlığı ve kuvvetli edebi yönü ile hem edebiyatımıza hem de düşünce dünyamıza damga vuran Nuri Pakdil, üslup ve karakteri ile öne çıkan bir yazardı. Kendi kavramları etrafında bir zihin dünyası inşa eden Pakdil, çabaları ile ümmet birliğini savunarak ortaya benzersiz bir edebi yürüyüş çıkardı.
Giriş Tarihi: 18.10.2022
08:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
10:30
Nuri Pakdil'in duruşu
🔹 Edebiyatımızın
klas duruş sahibi, zarif ve eylem adamı Nuri Pakdil 1934 - 2019 yılları arasında yaşadı. Modernliğe karşı aldığı tavır, fikir kavgaları ve eylem adamlığı ile tanınan şair ve yazar Pakdil, kendisinden sonra gelen pek çok kuşağa ağabeylik yaptı.
🔹 Hayatı boyunca sürdürdüğü
onurlu yürüyüşünü hiçbir zaman kirletmeyen yazar, en sıkıntılı ve dalgalı denizlerde dahi İslamcı olduğunu dile getirerek eylem adamlığının ağırlığını korudu.
Edebiyat kulesinin yüksek burcu
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"Gökyüzü, dörtbaşı bayındır bir ülkedir."
Batı Notları
Nuri Pakdil
Nuri Pakdil'in kendine has üslubu
🔹 Pakdil kendisine dayatılan
yabancılaşma ve bireyselleşmeye karşı takındığı tavrı dil sahasına da yansıtır. Böylece protest bir dil ve üslup benimseyen yazar, hayatı boyunca bu seçimini devam ettirir.
Protest ne demek?
Protesto eden, hakim algıya karşı duruş sergileyen anlamlarına gelir.
🔹 Pakdil bu eylemiyle modernlik tarafından dışlanan
geniş yerelliğin en önemli seslerinden biri olur. İmge ve sembollerle dolu bir dil kullanan yazarı okuyucusu her zaman anlar.
Rasim Özdenören'in dilinden Nuri Pakdil
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"İnsanın elinden tutuyor, âdeta çağa çıkartarak yürüyüşe alıştırıyordu. İnsan; arttığını, çoğaldığını duyumsuyordu O'nun yanında."
Bağlanma
Nuri Pakdil
Pakdil'in kavramsal yönü
🔹 Her yazar kendi düşünsel ve edebi dünyasını
bazı kavramlar üzerine inşa eder. Pakdil bu hususta da ortaya kendi farkını koyarak kavramlarını oluşturur.
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Din, aile, İslam coğrafyası, adalet, Hak çağrısı, yabancılaşma ve çocuk temalarını tüm yönleri ile şiirde ve denemede ele alan şair bu mefhumları adeta yeniden yorumlar.
Nuri Pakdil'in Yazmak Bir Mucize isimli kitabı