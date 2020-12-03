Peygamberimizin "cesur savaşçı" dediği sahabe: Sabit bin Kays bin Hatim
Peygamberimizin "cesur savaşçı" dediği sahabe: Sabit bin Kays bin Hatim
Sabit bin Kays bin Hatîm, Müslümanlar için büyük ibretler barındıran Uhud Gazvesi'nde kahramanca savaşan; muharebede 12 yerinden yaralanan bir sahabeydi. Öyle ki Peygamber Efendimiz bu savaş sırasında kendisine "cesur savaşçı" anlamına gelen "hâsir" diye seslenmişti. Sabit bin Kays, Uhud'un ardından pek çok savaşa katılmış; Müslümanlar arasında çıkan fitne olaylarında Hz. Ali'nin yanında yer almıştı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020
09:55
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SABİT BİN KAYS BİN HATÎM KİMDİR?
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ANNESİ PEYGAMBERİMİZE BİAT EDENLERDENDİ
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PEYGAMBERİMİZ UHUD’DA ONA ‘CESUR SAVAŞÇI’ DİYE SESLENDİ