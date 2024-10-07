Mehmet Recai Kutan kimdir?
Milli Görüş hareketinin unutulmaz isimlerinden, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan 94 yaşında vefat etti. Memuriyetten ayrılarak girdiği siyaset sahnesinde pek çok görev üstlenen Recai Kutan Milli Selamet Partisi'nin genel başkan yardımcılığı ve Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanlığı gibi önemli görevleri ifa etmişti. İşte Recai Kutan'ın hayatı ve biyografisi...
Giriş Tarihi: 07.10.2024
12:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
13:40
◾ Recai Kutan
1930 yılında Malatya'da doğdu. Babası, Malatya'da başöğretmen ve müdür olan Kotanizadelerden İsmail Kutan, Annesi Malatya'nın tanınmış Miroğlu ailesinden olan Hatice Hanım idi.
◾ Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini
Malatya'da yaptı. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya'dan çokça etkilenmişti.
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1947 yılında Malatya Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştu.
◾ Üniversite yıllarında
güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştı. Tanınırlığı be yaşlardaki faaliyetlerine bağlıdır.
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Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.
◾ Evliliğinden yaklaşık
beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane'deki İstihkâm Yedek Subay Okulu'na askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştı.
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1952-1966 yılları arasında DSİ'de sırasıyla Malatya DSİ 92. Şube Başmühendisi ve 27 yaşında Diyarbakır DSİ 10. Bölge'de Türkiye'nin en genç Bölge Müdürü olarak görev almıştı.
◾ Bölge Müdürlüğü döneminde
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasında önemli bir yeri olan GAP -Güneydoğu Anadolu Projesi- çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yapmıştı.
◾ Yine bu dönemde bölgenin birçok projelerle kalkınmasını sağlamak sureti ile
yer altı / yer üstü su kaynakların değerlendirilmesi ve özellikle de barajlar konusunda büyük gelişmelerin başarılmasını sağlamıştı.
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Mühendislik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve kültür çalışmalarını da yakından takip etmiş, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 1966 yılında başladığı DSİ Genel Müdür Muavini görevinden ise 17 yıllık bir DSİ tecrübesinden sonra 1969 yılında ayrılmıştı.