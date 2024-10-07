Mehmet Recai Kutan kimdir?

◾ Yine bu dönemde bölgenin birçok projelerle kalkınmasını sağlamak sureti ile yer altı / yer üstü su kaynakların değerlendirilmesi ve özellikle de barajlar konusunda büyük gelişmelerin başarılmasını sağlamıştı.

◾ Mühendislik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve kültür çalışmalarını da yakından takip etmiş, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 1966 yılında başladığı DSİ Genel Müdür Muavini görevinden ise 17 yıllık bir DSİ tecrübesinden sonra 1969 yılında ayrılmıştı.