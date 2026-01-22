Gazi Ahmet Muhtar Paşa

5 /8













◾ Ahmed Muhtar Paşa'nın 93 Harbi'nde komuta ettiği ordu, Ruslara karşı 25 Ağustos'ta Gedikler Muharebesi'ni, 24 Ekim'de Yahniler Muharebesi'ni kazandı. Yahniler, hem istihkam hem meydan muharebesi olarak harp tarihinin kaydedeceği önemli askeri harekattan biri oldu.

◾ Erzurum'u savunmak için Zivin'de bir savunma hattı oluşturan Gazi Ahmed Muhtar, 15 Ekim 1877'de Alacadağ Muharebesi'nde komuta ettiği Osmanlı birlikleri yenilince ordusuyla Erzurum'a çekildi. Ruslara karşı çok daha az bir asker gücüyle savaşmasına karşın Aziziye Tabyası'nda Rus birliklerini defalarca geri püskürtmeyi başardı.

◾ Osmanlı Devleti'nin geniş toprak kayıpları ve göç dalgası yaşadığı 93 Harbi'nde Ahmed Muhtar Paşa, yönettiği başarılı harekatlarla dikkati çekti. Sultan II. Abdülhamid, Ahmed Muhtar Paşa'ya "Gazi" unvanıyla beraber bir kılıç, iki at ve Mecidi Murassa Nişanı verdi.