Fatma Aliye Topuz: Türk Edebiyatının İlk Kadın Romancısı ve Kadın Hakları Savunucusu

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◾ "Muhadarat", "Udi", "Ref'et", "Enin", "Levayih-i Hayat", "Nisvan-ı İslam" ve "Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı" başta olmak üzere çok sayıda eser kaleme alan Topuz, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra kadınların eğitim hakkı ve toplumsal hayattaki konumuna ilişkin görüşleriyle de döneminin öne çıkan aydınları arasında yer aldı.

◾ Son devir Osmanlı devlet adamlarından hukukçu ve tarihçi Ahmed Cevdet Paşa ile Rabia Adviye Hanım'ın en büyük kızı olan Fatma Aliye Topuz, 22 Ekim 1862'de İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta okuma yazmayı öğrenen Topuz, ağabeyi Ali Sedat Bey için tutulan hocaların derslerini takip ederek kendisini geliştirdi.