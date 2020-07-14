Ebu Davud kimdir? Hadis kitabı Es Sünen’i nasıl kaleme aldı?
Ebu Davud kimdir? Hadis kitabı Es Sünen’i nasıl kaleme aldı?
Ebu Davud, İslam tarihinin en önemli muhaddislerinden biridir. Hadis öğrenmeye küçük yaşlarda başlamış, 18 yaşındayken yola çıkarak ilim merkezi olan pek çok şehre gitmiş ve dönemin en ünlü hadis alimlerinden eğitim almıştı. 300'e yakın hocadan hadis öğrenen Ebu Davud, Kütüb-i Sitte'den biri olan hadis kitabı Es Sünen'i 40 yaşına varmadan kaleme almış; başta oğlu olmak üzere pek çok hadis alimi yetiştirmişti. 100 bin hadisi rahatlıkla müzakere edebildiği söylenen Ebu Davud, ilim konusunda kimseye müsamaha göstermezdi. Peki, Ebu Davud kimdir? Hadis kitabı Es Sünen'i nasıl kaleme aldı? İyi bir Müslüman olmak isteyene 'kafi' dediği dört hadis neydi?
Giriş Tarihi: 14.07.2020
08:47
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
09:40
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EBU DAVUD KİMDİR?
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HADİS İLMİNİ ARTIRMAK İÇİN 18 YAŞINDA YOLA ÇIKTI
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300’E YAKIN HOCADAN İLİM ÖĞRENDİ
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OĞLUNUN DA KÜÇÜK YAŞLARDA HADİS ÖĞRENMESİNİ SAĞLADI
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HADİS KİTABI ES-SÜNEN’İ 40 YAŞINDAN ÖNCE KALEME ALDI