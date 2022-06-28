Çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın vefat etti

Çocukluğumuzun kahramanı, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın bugün vefat etti. Türk sinemasının cengaver ismi Arkın, oynadığı tarihi filmler ile hem seyir zevki yüksek işlerin altına imazasını attı hem de nesillerin tarihi isimleri öğrenmesi açısından önemli bir misyon üstlendi. Eskişehirli bir aileye mensup olan Cüneyt Arkın, esasında bir tıp doktoru idi. Peki, Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı ne zaman kılınacak? Cüneyt Arkın'ın hayatını sizler için kaleme aldık.