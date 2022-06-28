Çocukluğumuzun kahramanı Cüneyt Arkın vefat etti
Çocukluğumuzun kahramanı, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın bugün vefat etti. Türk sinemasının cengaver ismi Arkın, oynadığı tarihi filmler ile hem seyir zevki yüksek işlerin altına imazasını attı hem de nesillerin tarihi isimleri öğrenmesi açısından önemli bir misyon üstlendi. Eskişehirli bir aileye mensup olan Cüneyt Arkın, esasında bir tıp doktoru idi. Peki, Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı ne zaman kılınacak? Cüneyt Arkın'ın hayatını sizler için kaleme aldık.
Giriş Tarihi: 28.06.2022
11:50
Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
21:54
Cüneyt Arkın'ın hayatı
◾ Asıl adı
Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 tarihinde Karaçay, Eskişehir'de dünyaya gelir. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Fahrettin başarılı bir öğrencilik hayatı geçirir.
◾ Ailesi tarafından büyük bir bilinçle yetiştirilen Fahrettin'in babası Kurtuluş Savaşı gazilerinden olup adı, Hacı Yakup Cüreklibatır'dır.
Cüneyt Arkın'ın eğitim hayatı
◾ Lise'yi
Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
◾ Askerliğini yaparken meşhur yönetmen
Halit Refiğ tarafından keşfedilen Cüneyt Arkın, sinema sahnesine geçerek büyük bir şöhrete kavuştu.
Asıl adı ve mesleği
◾ Askerliğini bitirdikten sonra
doktorluk kariyerine devam eden Arkın, Artist Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olarak şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.
◾ Aynı yıl yönetmen Halit
Refiğ'in teklifi ile oyunculuğa adım atan Arkın, iki sene içinde otuzdan fazla filmde oynayarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Oyunculuk kariyeri
◾ Sinema kariyerine
romantik karakterlerle başladı. Arkın'ın oyunculuk hayatındaki büyük zıplama ise Halit Refiğ'in vesilesi ile gerçekleşti.
◾ Arkın'ın
aksiyon filmlerine ağırlık vermesini isteyen Refiğ, böylece Türk sinemasına Cüneyt Arkın efsanesini hediye etmiş oldu.
Oyunculuk kariyeri
◾ Altmışların ortasından itibaren tarihi ve aksiyon filmlerine yönelen Arkın, hızla yükselmiş ve yılda ondan fazla film çekerek büyük bir tempoya girmiştir.
◾ Elliler, altmışlar, yetmişler, seksenler ve doksanlarda doğan çocukların yegane kahramanı olan Cüneyt Arkın nesillerin gözünde kafirle daimi bir cenk içerisinde olan efsanedir.