Bestekar ve keman sanatçısı Emin Ongan

◾ Emin Ongan, 1928'de Üsküdar'daki İnşirah Bahçesi'nde ve çeşitli gazinolarda sahne aldı. 1938'de Üsküdar Musiki Cemiyetinin idaresine getirildi ve bu görevi hayatı boyunca sürdürdü.

◾ Hanende Arap Cemal ve Edip Nazım Bey ile de müzikal çalışmalarına devam eden Ongan, Toptaşı İlkokulu'nda da bir süre müzik öğretmenliği yaptı.

◾ Sınavsız olarak 1945'te İstanbul Belediye Konservatuvarına giren Ongan, burada hem keman sanatkarı hem de koro şefliği gibi görevlerde fahri olarak çalıştı. Üç yıl süren bu hizmetten sonra memuriyeti nedeniyle konservatuvardan istifa etti.