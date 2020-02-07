Başarılı olan ilk Türk füzesinin mucidi Kirkor Divarcı kimdir?
Hafızası silinmeyen bir milletin 1930'lu yıllarda yaşadıkları, öz savunma sistemimizin geçmişten bugüne kadar hangi noktaya geldiğinin en güzel örneği. Akla gelen her alanda önemli ilkler gerçekleştiren Türkiye,
kendi silahını, kendi uçağını, kendi uydu sistemlerini ürettikçe güçlendi, güçlendikçe de bölgesinde dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde Türk bayrağı bulunan bir füzeyi İstanbul semalarından fırlatan Kirkor Divarcı da tarihimizde önemli yeri olan isimlerden biriydi.
Giriş Tarihi: 07.02.2020
15:24
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:34
Umutlu, gururlu ama hazin bir hikâye… Yanıp, kül olmuş, karadumanların arasında kaybolmuş, güzel başlayan her şey gibi yitip gitmiş bir öykü. Bir başarı öyküsü, bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü…
Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Takiyüddin, Hezarfen Ahmet Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü. Ancak çalışmaları sistemin engellerine takılarak akamete uğradı.
Tarihler
19 Eylül 1962 yılını gösteriyordu. Boyu yaklaşık bir metre 33 cm, ağırlığı ise bir kilo 500 gram olan ve üzerinde de Türk bayrağı bulunan bir füze, İstanbul semalarından fırlatılacaktı. Fikir babası Kirkor Divarcı'ydı. Füze denemesi başarıyla gerçekleşti ve Divarcı, Cumhuriyet tarihinin ilk füzecisi olarak tarihe adını yazdırdı. Ama bu durum birilerinin gözünü öyle korkuttu ki, bu başarı bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü olarak kaldı.
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Türkiye'nin 19 Eylül 1962 yılında İstanbul/Ümraniye'de fırlattığı ilk füzenin adı,
Marmara-1'di. Bu füze denemesi Kirkor Divarcı'nın çalışmalarıyla hayata geçmiş ve başarı ile sonuçlandı. Ancak, nedeni anlaşılamayan bir şekilde Kirkor Divarcı'nın evinde çıkan esrarengiz yangın sonucu tüm projeler kül oldu. Bu olaydan sonra da kimse füzenin kayıp projelerinin üzerine gitmedi. Konuyla ilgili açıklama da yapılmadı, tam anlamıyla üzeri örtüldü.
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Başarılı olan ilk Türk füzesinin mucidi
Kirikor Divarcı, Türkiye tarafından üretilmiş ilk başarılı füzenin Bandırma Füze Kulübü ile birlikte mucididir. Bandırma Füze Kulübü çalışmalarını sürdürürken çeşitli yerlerde haberlere çıktı. O da bu haberleri merak edenlerden biriydi… Olayı yerinde görmek için Samsun'a yolculuk yaptığında, gençlerin önemli işler başarabilecek düzeyde olduğunu gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de yer yer desteğini alarak özellikle kendi cebinden finanse ettiği projelerle gençleri başarıya taşıdı. Onlarla birlikte çizmeye, okuma ve çalışmaya başladı, onlara çeşitli yardımlar yaparken aynı zamanda konu ile ilgili eğitimler de verdi.
1959 yılında, Bandırma'da lise öğrencileri tarafından, Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen bir kulüp kuruldu:
Bandırma Füze Kulübü. Bu gençler, oldukça kısıtlı imkânlara rağmen hemen işe koyuldular, hesaplar kitaplar yapıldı ve ardından da pratik denemelere başlandı. Liseli gençlerin kurduğu kulübe katılanların sayısı da giderek daha fazla arttı. Ve kulüpteki gençler arasında her şeyden vazgeçecek kadar kararlı bir isim vardı: Kirkor Divarcı…
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Başarılı olan ilk Türk füzesi nasıl fırlatıldı?
Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı olan Divarcı, sırf bu uğurda birçok fırsatı elinin tersiyle itti. Divarcı, nişanlısı ile biriktirdikleri 400 lirayı, füzenin ilk hali için, hiç düşünmeden kullanacak kadar gönül vermişti bu işe. Projesini önce İstanbul Teknik Üniversitesi'ne onaylattı. Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçti. Ordunun da desteğiyle
, ilk füze fırlatışını gerçekleştirdi.