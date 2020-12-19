Bağımsızlık mücadelesi nedeniyle vatansız bırakılan İslam alimi: Muhammed Hamidullah
Bağımsızlık mücadelesi nedeniyle vatansız bırakılan İslam alimi: Muhammed Hamidullah
İslam tarihine büyük katkılar sağlayan Muhammed Hamîdullah, 20. yüzyılın en önemli âlimlerinden biri. Onun Haydarabad'da başlayan hayat yolculuğu, Mekke, Medine, Beyrut, Şam, Kahire, Fransa, Almanya, Kuzey Afrika ülkeleri ve İstanbul'a kadar uzandı. Hindistan tarafından işgal edilen Haydarabad'ın bağımsızlığı için çok sayıda çalışmalar yaptı; bu nedenle ülkesine girişi yasaklandı. Hamîdullah, başka bir ülkenin vatandaşlığına girmeyi reddetti ve "heimatlos" yani vatansız statüsünde yaşadı.
Giriş Tarihi: 19.12.2020
18:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
18:57
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