Bağımsızlık mücadelesi nedeniyle vatansız bırakılan İslam alimi: Muhammed Hamidullah

İslam tarihine büyük katkılar sağlayan Muhammed Hamîdullah, 20. yüzyılın en önemli âlimlerinden biri. Onun Haydarabad'da başlayan hayat yolculuğu, Mekke, Medine, Beyrut, Şam, Kahire, Fransa, Almanya, Kuzey Afrika ülkeleri ve İstanbul'a kadar uzandı. Hindistan tarafından işgal edilen Haydarabad'ın bağımsızlığı için çok sayıda çalışmalar yaptı; bu nedenle ülkesine girişi yasaklandı. Hamîdullah, başka bir ülkenin vatandaşlığına girmeyi reddetti ve "heimatlos" yani vatansız statüsünde yaşadı.