Avrupa tıbbını Osmanlı hekimlerine tanıtan Salih Bin Nasrullah
Avrupa tıbbını Osmanlı hekimlerine tanıtan Salih Bin Nasrullah
Alim hekimlerden olan Salih Bin Nasrullah, 17. yüzyılda Batı tıbbındaki teknikleri Osmanlı'ya tanıttı. Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Nasrullah, ortaya koyduğu eserlerle IV. Mehmed'in takdirini kazandı. En bilinen eseri Gayetü'l-beyan fi tedbiri bedeni'l-insan'da günümüz için de geçerli sayılan pek çok kıymetli tavsiyelerde bulundu. Peki, aynı zamanda şair kimliği ve güzel sesiyle de tanınan Nasrullah'ın eserinin tıp tarihi açısından önemi neydi?
Giriş Tarihi: 25.08.2020
09:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
11:00
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