Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti!
Doktor, Türk musikisi yorumcusu, bestekarı Alaeddin Yavaşca 95 yaşında vefat etti. Son derece çalışkan bir karaktere sahip olan Yavaşca, hayatı boyunca sahne ve hastane arasında mekik dokudu. Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti, öldü mü, kaç yaşında, eserleri, hakkında, besteleri, sesi, çalışmaları…
Giriş Tarihi: 23.12.2021
18:55
Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
19:45
Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti!
📌 Alaeddin Yavaşca geniş ve kökleri epeyce eskiye dayanan büyük bir aileye mensuptur. Hacı Cemil Efendi ve Enver Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mart 1926'da dünyaya gelir. İlk ve orta öğretimini memleketi Kilis'te tamamlayan Yavaşca, Lise eğitimini Konya ve İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürür. 1945 - 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Alaeddin Yavaşca, sanat hayatının dışında da gerçek bir hoca hüviyetinde olmuştur.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Alaeddin Yavaşca 1991 yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.
İslam uygarlığında müziğin kökenine dair ufuk açıcı 15 bilgi
Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti!
📌 Alaeddin Yavaşca meslek hayatı boyunca Haseki, Kasımpaşa Askeri Deniz, Zeynep Kamil, Taksim İlk Yardım, Şişli Etfal, Vakıf Gureba gibi meşhur hastanelerde çalışmıştır. Ayrıca tıp alanına dair 54 bilimsel makale yayınlayarak yetkinliğini artırmıştır.1950 senesinde İstanbul Radyosunda solist icracılığa başlayan Yavaşca, bu tarihten sonra daima musikimiz ile içli dışlı olmuştur. Sonraki senelerde musiki komisyonlarında hizmet vererek yüzlerce sanatçının yetişmesine ön ayak olmuştur.
(x) 🔍 Bilgi Notu: Yavaşca, devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında bulunur.
Hastalıkların şifası: Müzik
Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti!
📌 Çocukluğundan itibaren bir müzik eğitimine tabi olan Yavaşca, İstanbul'da Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Sadeddin Arel, Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin gibi Osmanlı bakiyesi olan kıymetli müzisyenlerden bolca istifade etmiştir. Mûsiki hayatı boyunca yoğun bir çalışma ve üretme faaliyeti içerisinde olan Alaeddin Yavaşca adını mûsiki tarihimize yazdıran nadir isimlerdendir.
10 maddede müzik dehası Hammamizade ve miras bıraktığı eserler
📌 Alaeddin Yavaşca zengin bir kültür, algılama ve yaşayış tarzına sahip bir karaktere sahipti. Son Osmanlıların tedrisatından geçen Yavaşca, hastane ve sahne arasında adeta mekik dokumuştur. Hayatını fedakârca sanata vakfeden Yavaşca, uzun seneler boyunca gençler için parmakla gösterilen bir örnek olmuştur.
Müzik hakkında bilinmesi gereken 20 terim
Alaeddin Yavaşca ödülleri
📌 Alaeddin Yavaşca yaşamı boyunca muhtelif alanlarda iki yüzden fazla ödül almıştır. Ancak bunlardan ikisi müstesnadır. Bunlar;
➡ 2008 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
➡ 2010 TBMM Üstün Hizmet Ödülü
Hangi müzik aleti, ne zaman keşfedildi?