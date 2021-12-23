Alaeddin Yavaşca kimdir? Alaeddin Yavaşca vefat etti!

📌 Alaeddin Yavaşca geniş ve kökleri epeyce eskiye dayanan büyük bir aileye mensuptur. Hacı Cemil Efendi ve Enver Hanım'ın çocuğu olarak 1 Mart 1926'da dünyaya gelir. İlk ve orta öğretimini memleketi Kilis'te tamamlayan Yavaşca, Lise eğitimini Konya ve İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürür. 1945 - 1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Alaeddin Yavaşca, sanat hayatının dışında da gerçek bir hoca hüviyetinde olmuştur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Alaeddin Yavaşca 1991 yılında Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirilmiştir.

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