10 maddede İbn Rüşd kimdir?
Tarihte derin bir tesir bırakan fıkıh bilgini
İbn Rüşd, Avrupa'da "Averroes" adıyla tanındı. Farabi, İbn-i Sina, İmam-ı Gazali ve Batı filozoflarının eserlerini inceleyerek, Aristo'nun görüşlerini inceden inceye tetkik edip, çeşitli açıklamalar yazdı. Pasteur'dan önce mikrobik hayat üzerinde durdu, kan dolaşımının şemasını ana hatlarıyla göstererek, tıp doktoru William Harvey'e öncülük etti. Sizler için, doğum yıl dönümünde, ömrünü ilimle geçiren ve arkasında birçok eser bırakan İbn Rüşd'ün hayatını 10 maddede listeledik.
Giriş Tarihi: 14.04.2020
03:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
12:55
Endülüs'ün Kurtuba şehrinde doğdu
Tarihte derin bir tesir bırakan büyük
ilim adamı, filozof, ahlak, astronomi, edebiyat, felsefe, fizik, mantık, matematik, siyaset, psikoloji, tabiat ilimleri, tıp, zooloji ve fıkıh bilgini 14 Nisan 1126'da Endülüs'ün İbn Rüşd, Kurtuba şehrinde doğdu. Tahsilini Endülüsün büyük ilim merkezlerinden olan Kurtuba'da tamamladı.
Avrupa'da "Averroes" adıyla tanındı
Avrupa'da "
Averroes" adıyla tanınan İbn-i Rüşd'ün babası Kurtuba kadılığı yaptı. Eğitim hayatına seçkin hocalardan dersler alarak başlayan İbn-i Rüşd, temel dini ilimleri babasından öğrendi. Dini ilimlerin yanında ahlak, astronomi, edebiyat, felsefe, fizik, mantık, matematik, siyaset, psikoloji, tabiat ilimleri, tıp, zooloji gibi ilimlerini de tahsil etti.
İbn Tufeyl'in tavsiyesi ile dönemin Endülüs hakimi ile tanışan İbn-i Rüşd, Aristo'nun eserlerini tercüme etti.
"Alemdeki tertip, nizam ve neticelerin, nedenler üzerine kurulmuş olması esası, varlıkların ilim ve hikmete dayanan birer eser olarak meydana geldiğine delil teşkil eder."
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İslam dünyasında tehafüt geleneğini oluşturdu
İslam felsefesi içinde, doğa felsefesinin etkisinden sonra başlayan rasyonalist felsefe eğiliminin sistemli hale gelmesi ve genel itibarıyla Aristocu fikirlerinin baskın olduğu okul olarak kabul edilen ve aynı zamanda İslam dünyasının büyük filozoflarından olan İbn Meşşaiyyun felsefesinin son temsilcisi Rüşd, Gazali'nin yazdığı "" (Filozofların Tutarsızlığı) isimli eserine karşılık olarak, Tehafütü'l- Felasife "(Tutarsızlığın Tutarsızlığı)" adlı esere imza attı. Tehafütü't- Tehafüt
Bu eseriyle,
Gazali'nin İslam dünyasında felsefe ve filozoflara yönelik ortaya koyduğu olumsuz tutumu sarsan İbn-i Rüşd, bu çalışmasından sonra İslam dünyasında " tehafüt" (dengesizlik-tutarsızlık) geleneğini oluşturdu.
Batı'da "Aristo yorumcusu" olarak bilindi
Aristo ve Eflatun'un felsefesini uzlaştırmaya çalışan İbn Rüşd, din ve felsefeyi aynı kaynaktan beslenen iki ayrı alan olarak gördü. İbn Rüşd'e göre din vahiy ürünüyken, felsefeyi ise insan aklının ürünü olarak değer gördü, fakat her ikisinin de kaynağının aynı olduğunu savundu.
Batı dünyasında hiçbir Müslüman bilginin sahip olamadığı ün ve şöhrete erişen İbn Rüşd, Batı'da doktor olarak tanınsa da daha çok "
Aristo yorumcusu" olarak bilindi.
İbn Rüşd'ün metodundaki unsurlar