Fikriyat.com’un 2025 yılı dijital ayak izi

Dijital yayıncılıkta başarı genellikle soğuk 'tık' sayılarıyla ölçülür. Ancak Fikriyat.com olarak 2025 yılına girerken bizim önümüzde sayıların ötesinde bir hedef vardı: Toplumsal hafızayı diri tutmak, bireylere rehberlik etmek ve akademik birikimi güçlendirmek.

Geriye dönüp baktığımda, 2025'in bizim için vicdanın, ilmin ve samimiyetin kusursuz bir sentezi olduğunu görüyorum. Bu yıl, 662 Milyon kez insanların ekranına misafir olduk. Ama bizim için bundan çok daha kıymetlisi; milyonlarca kez o insanların kalbine ve zihnine dokunabilmiş olmaktı.

HER BİR SATIRI ÖZENLE İŞLEDİK

Bu yıl sitemizi bir haber portalından ziyade, yaşayan bir kütüphaneye dönüştürdük. Hızın egemen olduğu bir çağda, biz "detayın ve derinliğin" peşine düştük. Çekirdek kadromuzla 2025 yılı boyunca tam 5.326 adet haber ve 759 adet galeri girişi yaptık. Bu içeriklerin hiçbiri "kopyala-yapıştır" değildi. Her biri editörlerimizin zihin süzgecinden geçmiş, özenle işlenmiş, araştırılmış ve istişare edilmiş dosyalardı.

FİKRİYAT AKADEMİ

Bu yılın en büyük gurur tablolarından biri "Fikriyat Akademi" çatısı altında kurduğumuz ilim halkalarıydı. Dijitalin soğukluğunu, hocalarımızın ilmiyle ısıttık. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça hocamızla Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) izini sürdük. Prof. Dr. Ekrem Demirli ile hem Sahih-i Buhari okumaları yaptık hem de Fütühat dersleriyle irfan geleneğimizin zirvelerine tırmandık. Mehmet Emin Ay hocamızla din eğitiminin inceliklerini, Yasin Suresi tefsir dersleriyle Kur'an'ın kalbini konuştuk. Klinik Psikolog Gökhan Ergür ile modern insanın en büyük çıkmazı olan psikolojik sorunlara ve aile hayatına dair "dijital reçeteler" sunduk.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Bizim için gazetecilik, mazlumun sesi olabildiği sürece kıymetlidir. 2025'te; soykırımın her gününü, her anını kaydettik. Sadece acıyı değil, direnişin onurunu da işledik. Gözden ırak tutulmaya çalışılan zulmü, özel dosyalarla gündemde tuttuk. Gençlerin zihin dünyasını kurcalayan sorulara, yargılayıcı değil "kucaklayıcı ve açıklayıcı" bir dille yanıtlar ürettik. Tesettür konusuna özel bir hassasiyetle eğildik. Beden sağlığını ihmal etmeyen özel sağlık içerikleriyle okurumuza "bütüncül" bir yaşam rehberi sunduk.

662 MİLYONLUK YANKI

Tabi bu denli yoğun bir süreçte şu soru da aklımıza takılıyordu: "Tüm bu nitelikli ve akademik içerikler dijitalde karşılık bulur muydu?" 2025 verileri bu soruya şüphesiz bir "EVET" cevabı verdi. Okuyucularımız bizi asla yalnız bırakmadı; aksine, samimiyetimizi rekor etkileşimlerle ödüllendirdi. Sitemiz, reklamsız ve tamamen organik bir stratejiyle büyüdü.

Sayfa Görüntüleme: 74.511.254 (Yaklaşık 75 Milyon kez okunduk)

Kullanıcı Sayısı: 9.547.043 (Yaklaşık 10 Milyon tekil kişi)

Otorite Puanı: 58 (Sektörün %75'inden daha güçlü bir marka değeri)

Organik Trafik: 884.9K (Google'da aranan her "doğru bilgi" bizi işaret etti)

İçeriklerimiz web sitemizle sınırlı kalmadı, sosyal medya üzerinden de çığ gibi büyüdü. Yine reklamsız organik ve az sayıda kadromuzla aşağıdaki önemli rakamlara ulaştık.

Instagram: 461.2 Milyon görüntülenme ve 16.9 Milyon etkileşim ile görsel hafızada zirveye oturduk.

Facebook: 60.4 Milyon görüntülenme ile geniş kitlelere ulaştık.

X / Twitter: 40 Milyon görüntülenme ile gündemin nabzını tuttuk.

YouTube (Okulumuz): 26.6 Milyon izlenme ve 150.8 Bin birimlik izlenme süresiyle derslerimizin "tekrar tekrar" izlenmesini sağladık.

Tüm mecraları topladığımızda 662.7 Milyon Görüntülenme ve 20 Milyonu aşan etkileşim ile 2025'i bitirmiş ve yeni zaman diliminde daha mutlu ve motive şekilde ilerlemiş olduk.

Bu verilerin bize anlattığı en büyük hakikat şudur: Kalite asla bir tesadüf değildir. Ve şu yapay dijital dünyada, samimiyet bizlere kalan en geçerli akçedir. Biz attığımız her adımda, samimiyetin başarının en temel anahtarı olduğu bilinciyle hareket ettik. Siyer derslerinden mazlum coğrafyaların sesine, psikolojiden gençlik konularına kadar geniş bir yelpazede ürettiğimiz içeriklerin gördüğü devasa ilgi, bu samimiyetin bir yansıması oldu. Okuyucularımızla kurduğumuz bağ, bir "yayıncı-izleyici" ilişkisinden öte, bir "dert ortaklığına" dönüştü. Sadece "izleyici" olmadılar; paylaştılar, yorumladılar ve bu fikri mücadelenin bizzat birer neferi haline geldiler.

GELECEK VİZYONUMUZ

2025'te attığımız bu güçlü temeli, önümüzdeki yıl "Dijital Akademi" kimliğiyle taçlandırmak niyetindeyiz. Okuyan, izleyen, düşünen ve dertlenen o güzel kitlemize; çok daha derin, kuşatıcı ve yenilikçi formatlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu başarının sadece kuru rakamların değil; inancın, emeğin ve "Fikriyat" ruhunun eseri olduğunu unutmadan yürüyeceğiz.

Ve son olarak, en büyük teşekkürü perde arkasındaki kahramanlara borçluyuz. Tüm bu milyonluk erişimlerin ve başlıkların arkasında, gecesini gündüzüne katan koca yürekli bir ekip var. Kurumsal dünyada çoğu zaman içi boşaltılan "biz bir aileyiz" cümlesi, Fikriyat çatısı altında bir slogandan ibaret değildir; bizim için yaşayan bir hakikattir. Manevi ahlak ile iş ahlakını birbiriyle harmanlayan, ailemizden çok birbirimizi gördüğümüzün bilinciyle omuz omuza veren bu ekibin "gönül birliği", bugünkü başarımızın asıl sırrıdır. Biz gayret ettik, meyvesini toplamak nasip oldu. Nasibimizde varsa, bu samimiyet ve sadakatle yolumuza devam edeceğiz.

