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FİKRİYAT ÖZEL

Cahit Külebi’nin Hikaye şiirinin öyküsü

Yayınlanma Tarihi: 1.9.2022 13:02:00 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:05
Cahit Külebi’nin Hikaye şiirinin öyküsü

Cahit Külebi, modern şiirimizin en önemli isimlerinden biriydi. Kaleme aldığı dizeler, samimi, rahat ve bir o kadar da bizdendi. Onun en sevilen ve bilinen şiirlerinden biri "Hikaye"ydi. Bu dizelerin ardında pişmanlığın izleri vardı. Peki, Hikaye şiirinin yazılış öyküsü neydi?

Hikâye, Cahit Külebi'nin en sevilen ve bilinen şiirlerinden biri. Cem Karaca'nın sesiyle de aşina olduğunuz bu şiir, ardında pişmanlığın izlerini barındırır.

Külebi'nin eşi Süheyla Hanım, temizlik yaparken eşinin masasını da toplamak ister. Ancak oldukça titiz bir kişiliğe sahip olan şair, eşine "masamı elleme" diye çıkışır.

https://www.instagram.com/p/Ch9asqfDf98/

Karıkoca arasında peyda olan kavgadan sonra Süheyla Hanım kırılarak odadan çıkar. Külebi, böyle sudan bir meseleyle eşini üzmesinden dolayı vicdan azabı duyar.

İçi içine sığmaz. Ama yapısı gereği hissettiği pişmanlığını da söyleyemez. Sabaha kadar uyuyamayan şair, masanın başına geçer. Ve şiiri yazmaya başlar.

"Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!

Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim
Okşa biraz!

Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!

Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı.
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz!

Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgârları eserdi,
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır
Öp biraz!

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi,
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz!"

Yazdığı diğer şiirlerinin aksine bu bir çırpıda ortaya çıkar.

Sabah olduğunda Süheyla Hanım masanın üstündeki şiiri görüp okur. Külebi, tartıştıkları için yazdığını söylemesiyle da güler, barışırlar.

Cahit Külebi şiirleri

Dönüp dönüp okunan az sayıdaki şiirlerden biri olan Hikaye'nin bu kadar sevilmesinin nedeni belki de Cahit Külebi'nin bu pişmanlığını samimiyetle yansıtmasıdır.

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Etiketler Cahit Külebi Süheyla Hanım Cem Karaca hikaye hikaye şiiri

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