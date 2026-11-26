Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmada, saldırıların neden olduğu mali kayıpların bölgelere göre farklılık gösterdiği, Avrupa'nın yaklaşık 670 bin dolarlık potansiyel kayıpla ilk sırada yer aldığı belirlendi. Avrupa'yı 486 bin dolarla Orta Doğu, 439 bin 292 dolarla Asya Pasifik (APAC), 432 bin 321 dolarla Latin Amerika (LATAM), 425 bin 969 dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve 368 bin 319 dolarla Afrika izledi.

Söz konusu maliyet hesaplamalarına idari para cezaları, mahkeme kararları sonucunda ödenebilecek tazminatlar, uzun vadeli itibar kaybı ve müşteri güveninin zedelenmesi gibi dolaylı etkiler dahil edilmedi. Bu nedenle fidye yazılımı saldırılarının şirketler üzerindeki toplam mali etkisinin hesaplanan tutarların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

İmalat, perakende, sağlık, finansal hizmetler ve profesyonel hizmetler gibi farklı sektörleri kapsayan araştırmada, Kaspersky'nin olay müdahale verileri ile farklı ölçeklerdeki işletmelere ilişkin yayımlanmış finansal referans verilerinden yararlanıldı. VDC Strategy, dünyanın altı farklı bölgesindeki fidye yazılımı saldırılarının maliyetini hesaplarken iş kesintisi, kurtarma çalışmaları, olay müdahalesi, hukuki danışmanlık ve fidye ödemelerini dikkate aldı. Bölgelere göre ortaya çıkan maliyet farklılıklarının, saldırıya maruz kalma olasılığından ziyade ekonomik koşullar, iş gücü maliyetleri, operasyonel kesintiler ve faaliyetlerin yeniden işler hale getirilmesi için yapılan harcamalardan kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmaya göre, fidye ödemeleri toplam maliyetin yaklaşık yüzde 49'unu oluşturabilirken, geri kalan maliyet ise operasyonel kesintiler, gelir kaybı, bilgi teknolojileri (BT) sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi, olay müdahalesi ve hukuki giderlerden oluşuyor. Bu bulgular, fidye yazılımı saldırılarının şirketlere maliyetinin yalnızca saldırganların talep ettiği fidye tutarıyla sınırlı kalmadığını, iş süreçlerinin aksaması ve faaliyetlerin yeniden başlatılması için gereken harcamaların da önemli bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

Kaspersky'nin 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin tehdit istatistiklerine göre, şirketin güvenlik çözümleri söz konusu dönemde 4 bin 470 yeni fidye yazılımı varyantı tespit etti. Bu sayı, yılın ikinci çeyreğinde 2 bin 538, ilk çeyreğinde ise 2 bin 938 olarak kaydedildi. Buna göre yeni tespit edilen fidye yazılımı varyantlarının sayısı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 76 arttı. Aynı dönemde 81 binden fazla kullanıcı fidye yazılımı saldırılarıyla karşılaştı. Saldırıya maruz kalan kullanıcı sayısı ikinci çeyrekte 71 binin, ilk çeyrekte ise 77 binin üzerindeydi.

- Yeni araştırma, 2025'te gerçekleştirilen araştırmanın devamı niteliğinde

Önceki araştırma imalat sektöründeki kayıplara odaklanırken, yeni araştırma, Kaspersky ve VDC Strategy'nin 2025'te gerçekleştirdiği çalışmanın devamı niteliğini taşıyor. Önceki araştırmada, 2025'in ilk üç çeyreğinde dünya genelinde imalat sektörünü hedef alan fidye yazılımı saldırılarının, yalnızca iş gücünün atıl kalmasından kaynaklanan maliyetler nedeniyle 18 milyar doların üzerinde potansiyel kayba yol açmış olabileceği hesaplanmıştı. Önceki çalışma, fidye yazılımı saldırılarının imalat sektörü üzerindeki toplam potansiyel etkisini ele alırken yeni araştırmada, farklı sektörlerde iş operasyonlarını kesintiye uğratan tek bir saldırının mali sonuçları incelendi.

Kaspersky uzmanları, kurumların fidye yazılımı saldırılarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Tüm uç noktalarda fidye yazılımlarına karşı korumayı etkinleştirin. İşletmelere yönelik ücretsiz Kaspersky Anti-Ransomware Tool, bilgisayarları ve sunucuları fidye yazılımlarına ve diğer kötü amaçlı yazılım türlerine karşı koruyor, güvenlik açıklarının istismar edilmesini önlüyor ve mevcut güvenlik çözümleriyle uyumlu çalışıyor. Saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak ağınıza sızmasını önlemek için kullandığınız tüm cihazlardaki yazılımları güncel tutun.

Savunma stratejinizi, saldırganların ağ içindeki yatay hareketlerini ve verilerin internet üzerinden dışarı sızdırılmasını tespit etmeye odaklayın. Saldırganların ağınızla kurduğu bağlantıları belirlemek için özellikle dışa giden ağ trafiğini izleyin. Saldırganların müdahale edemeyeceği çevrimdışı yedekler oluşturun ve ihtiyaç duyulduğunda veya acil durumlarda bu yedeklere hızla erişebildiğinizden emin olun."

- Mali kayıplar ciddi boyutlara ulaşabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen VDC Strategy Endüstriyel Otomasyon ve Sensörler Direktörü Jared Weiner, kurumların, bir fidye yazılımı saldırısının faaliyetlerini sürdürme ve müşterilerine hizmet sunma kapasitelerini nasıl etkileyebileceğini anlamaları gerektiğini belirtti.

Weiner, bu sonuçların mali karşılığını ortaya koymanın, güvenlik, operasyon ve iş birimlerinin yöneticilerine riskleri değerlendirmek ve hangi alanlara yatırım yapılacağına karar vermek için ortak bir zemin sağladığını vurguladı.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Baş Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini de fidye yazılımlarının, faaliyet gösterdikleri sektör veya coğrafyadan bağımsız olarak dünya genelindeki kurumlar için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini ifade etti.

Assolini, saldırganların yeni fidye yazılımı varyantları geliştirdiğine ve saldırı tekniklerini sürekli değişen koşullara uyarladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başarıya ulaşan bir saldırının yol açabileceği mali kayıplar ise ciddi boyutlara ulaşabiliyor. İşletmelerin yalnızca talep edilen fidye tutarına odaklanmak yerine operasyonel kesintileri, kurtarma çalışmalarını ve faaliyetlerin yeniden sürdürülebilmesi için gereken kaynakları da hesaba katarak saldırının toplam maliyetini değerlendirmesi gerekiyor. Proaktif koruma, etkin tehdit tespiti ve kapsamlı bir olay müdahale stratejisi, bu risklerin azaltılmasında kritik önem taşıyor."

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