Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler küresel piyasalar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. ABD'li Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda vermesi beklenen ifade de piyasaların odağında bulunuyor. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan ve devam eden soruşturma piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

New York Times'ın haberine göre Jensen Huang, şirkete dönüşünün ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla gerçekleşmediğini belirtti. Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına yönelik haberi de küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de verimlilik performansının son 3-4 yıldır istikrarlı şekilde iyileştiğini bildirdi. Bu arada ABD'de federal jüri, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığı dahil çeşitli suçlamalardan mahkum etti.

ABD'de bugün açıklanacak büyüme ve PCE verileri de piyasaların odağında yer alacak. Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklentilerde etkili olması bekleniyor. Bankanın aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü korumasıyla dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 104 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 0,1 azalışla 3 bin 548 dolardan işlem görüyor.

Küresel petrol arzının artabileceğine yönelik öngörülerle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 90,1 dolara indi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak tahvillere yönelmesi sonucu ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla yüzde 4,90'da seyrediyor.

- New York borsası karışık seyretti

New York borsası, Nvidia destekli yapay zeka rallisinin etkisini kaybetmesiyle günü karışık seyirle tamamladı. Nvidia hisseleri yüzde 5,9, Broadcom'un hisseleri yüzde 4, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 11 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 9 geriledi.

Geçen hafta rekor büyüklükte halka arzla borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri de düşüş eğilimini sürdürdü. Yüzde 6,5 azalış kaydeden Anthropic'in hisse fiyatı 81,91 dolar ile halka arz fiyatı olan 83 doların altına indi. Bu gelişme de yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin arttığını ortaya koydu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi. ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasım ayında 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi. Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

- Avrupa borsaları negatif seyretti

Avrupa borsaları, yapay zeka ve çip hisselerindeki satış baskısı ile ABD'nin ek ithalat tarifeleri uygulayabileceğine yönelik endişelerle dün negatif seyretti. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da ekonomi yönetiminin yakından izlediği Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, kasımda üst üste yedinci kez artış göstererek 90,6 puana yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 13 üye ülkenin bütçe disiplinine ilişkin sorunlar yaşadığını belirlerken, mali kurallara uymayan Bulgaristan ve Macaristan'a yönelik yaptırımların önünü açabilecek adımlar atılmasını önerdi.

Kurumsal tarafta, Alman yarı iletken üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken, İsviçre merkezli banka UBS'in "sat" tavsiyesi vermesinin ardından Alman çip ekipmanı üreticisi Aixtron'un hisseleri yüzde 16,3 geriledi.

Bakır üreticisi Aurubis ise ABD'deki yeni tesisinin devreye alınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle cari mali yıl faaliyet karının beklentilerin altında kalacağı uyarısında bulundu. Bu haber sonrası şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybetti.

Yeni gümrük tarifesi endişelerinin lojistik sektörünü baskılamasıyla Alman lojistik şirketi DHL'in hisseleri yüzde 3,1 düştü. Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

- Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları da bölgedeki teknoloji şirketlerinin hisseleri üzerindeki satış baskısının derinleşmesi ve gümrük tarifesi endişeleriyle negatif seyrediyor.

Şanghay'ın Komünist Parti Başkanı Chen Jining ile ülkenin bilim ve teknoloji bakanlığından üst düzey bir yetkili hakkında, parti disiplin kurallarını ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma yürütüldüğüne dair haberler de Çin borsasındaki satış baskısında etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

- Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 geriledi.

Dolar/TL dünü yüzde 0,07 artışla 50,6243'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,6690'dan işlem görüyor.

Öte yandan yurt içinde fon meselesine ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Dün, 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmaları tamamlandı. Ayrıca fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin cuma günü tamamlanması hedefleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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