Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Binance'den çalınan 6 milyar doların üzerindeki varlığın geri kazanılmasına yardımcı olmaya yönelik daha kapsamlı hükümet çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 29 Ekim'de Binance'den gerçekleştirilen hırsızlık olayından bu yana farklı kaynaklardan toplam 2,9 milyar doların üzerindeki kripto para varlığının dondurulmasına, el konulmasına veya iade edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

ABD'nin, Binance'den gerçekleştirilen kripto para hırsızlığından elde edilen ve aklanan fonları temsil eden, Circle Internet Financial tarafından ihraç edilen sabitcoin USDC cinsinden 1,1 milyar doların üzerindeki varlığa el konulması talebiyle dava açtığı belirtilen açıklamada, söz konusu varlıkların hırsızlığın ardından hükümetin talebi üzerine çıkarılan bir tedbir kararı kapsamında daha önce dondurulduğu kaydedildi.

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