Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Çin'in Şıncın şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortaklığın iki ülke arasındaki yüksek teknoloji yatırımlarını ve sanayi işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını belirten Dmitriyev, ileri malzemeler, endüstriyel otomasyon, havacılık ve uzay, denizcilik ve derin deniz teknolojilerine öncelik verileceğini bildirdi.

Dmitriyev, iki ülke şirketlerinin karşılıklı olarak pazarlara erişimini kolaylaştıracaklarını vurgulayarak, "Yunze Capital ile birlikte şirketlerin Rusya ve Çin pazarlarına açılmalarına, yatırımcı ve sanayi ortakları bulmalarına yardımcı olacağız. Değerlendirdiğimiz seçeneklerden biri de ortak yatırım fonu kurulması." ifadelerini kullandı.

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