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DEİK, Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu ile mutabakat zaptı imzaladı

Yayınlanma Tarihi: 23.09.2026 06:31

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) ile iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

DEİK, Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu ile mutabakat zaptı imzaladı

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında DEİK ile Brezilya sanayisinin ulusal düzeydeki en üst temsil kuruluşu olan CNI arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ve Brezilya iş dünyası arasında iklim ve sürdürülebilirlik odaklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı, COP31 hazırlıklarını ve sonraki COP süreçlerinde işbirliğinin sürekliliğini kapsıyor.

Mutabakat zaptı kapsamında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritası, karbon piyasaları, istihdam ve üretime katılım ile döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar geliştirilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede ekonomik, ticari, sınai ve çevresel konularda bilgi alışverişi yapılması, rapor, araştırma ve hazırlık dokümanlarının paylaşılması, konferans, seminer, iş heyetleri, çalıştay ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi veya bu etkinliklere karşılıklı katılımın desteklenmesi hedefleniyor.

Mutabakat zaptıyla tarafların COP31 öncesinde, sırasında ve sonrasında ortak çalışma gündemi oluşturarak şirketler arası işbirliğini güçlendirmesi amaçlanıyor.

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Brezilya Türkiye Alparslan Bayraktar
Fikriyat

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