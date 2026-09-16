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Anasayfa Ekonomi AB, sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak

AB, sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak

Yayınlanma Tarihi: 16.09.2026 09:37

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, başka bir üye ülkede çalışmaya başlayan kişilerin sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerle ilgili teklifte bulundu.

AB, sosyal güvenlik ve mesleki yeterlilik işlemlerini kolaylaştıracak

AB Komisyonu, başka bir AB ülkesinde çalışan kişilerin sosyal güvenlik belgelerini almakta ve mesleki yeterliliklerini tanıtmakta karşılaştıkları uzun ve karmaşık işlemleri azaltmak için hazırlanan Adil İş Gücü Hareketliliği Paketi'ni kamuoyu ile paylaştı.

Pakete göre, çalışanlar Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ve geçici olarak başka bir AB ülkesinde görevlendirilenlere verilen A1 belgesi gibi çeşitli sosyal güvenlik belgelerini çevrim içi alabilecek.

Bu belgeler, AB Dijital Kimlik Cüzdanı'nda saklanabilecek ve ulusal makamlar tarafından hızlı biçimde doğrulanabilecek.

Doktor, hemşire, mühendis ve öğretmen gibi düzenlemeye tabi mesleklerde yeterliliklerin başka bir üye ülkede tanınması için zorunlu dijital başvuru sistemi kurulacak.

Böylece, yaklaşık 3 ay süren yeterlilik tanıma işlemlerinin 5 haftaya indirilmesi sağlanacak.

AB dışındaki ülkelerde alınan mesleki yeterliliklerin tanınması için de ortak kurallar getirilecek. Halihazırda ortalama 14 ay süren bu işlemlerin 4 aya indirilmesi hedeflenecek.

Avrupa Çalışma Otoritesi'nin yetkileri artırılacak. Kurum, sınır ötesi çalışanların istismar edilmesi, yasa dışı istihdam ve sosyal güvenlik dolandırıcılığıyla mücadelede üye ülkelere destek verecek.

Tekliflerin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

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AB AB komisyonu Avrupa Parlamentosu
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