Çin Devlet Başkanı Şi’den BRICS işbirliğini yapay zeka ve akıllı imalatla genişletme çağrısı

Xinhua'nın haberine göre Şi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda konuştu.

Şi, konuşmasında, genişleyen BRICS işbirliği için yapay zeka, ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması, dijital endüstri, akıllı imalat ve bu alanlar için insan kaynağı geliştirilmesini öngören inisiyatifler önerdi.

Genişleyen BRICS işbirliğinin, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlaması, pazarlar arasında entegrasyonu güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Şi, geleneksel endüstrilerin güncellenmesi, yükselen endüstrilerin geliştirilmesi ve geleceğin endüstrileri için ileriye dönük planlar yapılması amacıyla birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Şi, ülkesinin üye ülkelerden gençleri ileri teknoloji ve inovasyon alanlarında eğitecek programlar düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

- "Güçlünün haklı olduğunu varsayan mantık uzun zaman önce terk edilmiş olmalıydı"

Çin lideri, ayrıca BRICS ülkelerine jeopolitik çatışmalara, sanayi ve tedarik zincirlerini bozan güçlere karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Küresel kuralların ülkelerin ortak iradesiyle belirlenmesi ve çifte standartlar olmadan tüm ülkelere eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan Şi, "Kuralların olmadığı bir dünya, trafik ışıklarının olmadığı bir kavşağa benzer, bu durumda kargaşa ve düzensizlik kaçınılmaz olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin tek taraflı ve müdahaleci politikalarını üstü örtülü eleştiren Şi, "Güçlünün haklı olduğunu varsayan mantık uzun zaman önce terk edilmiş olmalıydı." dedi.

2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan tarafından, "BRIC" adıyla gelişmekte olan büyük ekonomileri bir araya getiren forum olarak başlatılan, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla "BRICS" adını alan grup, 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, BAE'nin, 2025'te de Endonezya'nın katılımıyla 11 üyeli topluluğa dönüştü.

Genişleme sürecinin ardından BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, küresel ekonomik hasılanın yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden topluluk haline geldi.

Genişleyen BRICS, ABD ve Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği uluslararası kurum ve örgütlerin hakimiyetine karşı güçlü bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

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