"İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2026" 3-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firmaların yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ikincisi Bakanlığın himayesinde TİM organizasyonunda 3-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

"Beyond Borders-Sınırların Ötesinde" temasıyla yapılacak IGEXX 2026'da, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren 50'den fazla küresel pazaryeri ile e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörleri, Türkiye'den üretici, marka ve ihracatçılarla bir araya gelecek.

5 binin üzerinde üst düzey katılımcının ağırlanmasının hedeflendiği zirvede, firmalar küresel e-ticaret ekosisteminin karar vericileriyle buluşturulacak, farklı pazarlardaki fırsatların değerlendirilmesine ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesine imkan sağlanacak.

- Fırsatlar ele alınacak

IGEXX 2026'nın açılışı 4 Eylül'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılacak. Açılışın ardından dört ayrı sahnede paneller, sunumlar ve çalıştaylar düzenlenecek.

Başta Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri olmak üzere Latin Amerika, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'daki e-ticaret ekosistemleri ile bu pazarlarda Türk firmaları açısından ortaya çıkan fırsatlar Zirve kapsamında ele alınacak.

Bu kapsamda firmalar, farklı pazarlardaki güncel eğilimler, tüketici beklentileri ve iş modelleri hakkında doğrudan sektör temsilcilerinden bilgi edinme imkanı bulacak.

- B2B görüşmeler için özel gün ayrıldı

IGEXX 2026'nın birinci gününde program tamamen B2B görüşmelerine ayrıldı. Firmalar, gün boyunca küresel pazaryerlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası alıcılarla bire bir görüşmeler gerçekleştirecek.

B2B görüşmeleriyle ihracatçıların ürün ve markalarını potansiyel iş ortaklarına tanıtması, hedef pazarlara giriş olanaklarını değerlendirmesi, pazar yerlerinin satıcı ve ürün seçim kriterleri hakkında bilgi edinmesi, iş modellerini ve operasyonel gereklilikleri yakından tanıması ve yeni ticari bağlantılar geliştirmesi hedefleniyor.

- Zirvenin başlıklarından biri de yapay zeka

Küresel e-ticarette teknoloji, tüketici davranışları ve iş modellerinde yaşanan dönüşüm, IGEXX 2026'nın gündemini de şekillendirecek.

Zirvede yapay zeka ajanlarının ticaretteki rolü ve ajan tabanlı ticaret, otonom alışveriş ve ödeme süreçleri, yapay zeka çağında pazarlama, büyük veri ve veri odaklı büyüme, küresel pazar yeri stratejileri, akıllı lojistik ve sipariş karşılama modelleri, ödeme sistemleri ve fintek çözümleri, sosyal ticaret ve çok kanallı perakende gibi dijital ticaretin geleceğini şekillendiren konular ele alınacak.

Küresel pazarlarda güven, farklı ülke mevzuatlarına uyum, yeni büyüme modelleri ile dijital ekonominin artan enerji ihtiyacının ticaret üzerindeki etkileri de zirvenin gündem başlıkları arasında bulunuyor.

IGEXX 2026'ya ilişkin kayıt bilgilerine "https://www.igexx.com/register-now/" adresinden ulaşılabilecek.

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