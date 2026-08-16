TPAO’nun petrol arama faaliyetlerine ilişkin yeni kararlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin ve Siirt'te bulunan "AR/TPO/K/M47-a3" pafta numaralı 15 bin 297 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2028'e kadar, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F18-b3" pafta numaralı 14 bin 536 hektar yüz ölçümüne sahip sahasının petrol arama ruhsatının süresi ise 22 Eylül 2028'e kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra TPAO'ya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan 12 bin 601 hektar yüz ölçümüne sahip "AR/TPO/K/M41-c2" pafta numaralı saha ile Şanlıurfa'daki 24 bin 867 hektar yüz ölçümüne sahip "AR/TPO/K/M42-d1, d2" pafta numaralı saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararların, bölgelerin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

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